Este jueves, Estados Unidos denunció a Raúl Castro, expresidente de Cuba, y otros miembros del régimen por asesinato, actos violentos y narcotráfico. También les imputan a otros miembros del régimen de Cuba como frutos de las investigaciones del FBI y de información recopilada por inteligencia. Por otra parte, Moody's rebajó su calificación a México, mientras que Sheinbaum, laichesana Gómez de la Portilla, como son sus familiares, solo son collateralistas y no hay cambio en la calificación de Estados Unidos a México por este tema. Por lo tanto, es probable que México haya САД nuevo escenario como consecuencia de la acusación. Además, en la actualidad, el gobierno federal está desarrollando una gran campaña contra los narcolacalderas y otros delitos relacionados con el narcotráfico.

Este jueves, Estados Unidos denunció que Raúl Castro, expresidente de Cuba, y otros destacados miembros del régimen hicieron caso omiso de las leyes americanas al asesinar a espaldas de sus cervicales a miembros del exilio cubano y familiares, mientras estaban en misión en territorio estadounidense.

A través de una investigación realizada por el FBI y de información recopilada por inteligencia, se acredita que, entre el 2016 y el 2026, estos crímenes se cometieron durante misiones en Cuba al que es conocido como "Expedición Barbacoa" y "Expedición Rapto", y por su participación en la guerra contra las drogas y en actos violentos contra el pueblo estadounidens





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