EE.UU. Asfixia Económicamente a Irán con un Bloqueo Integral

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, describe la estrategia económica contra Irán como un 'bloqueo económico' total, complementando la ofensiva militar con Israel. Se intensifica la presión sobre quienes financian a la Guardia Revolucionaria y se advierte sobre una inminente 'calamidad extrema' en la economía iraní.

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos , Scott Bessent, realizó declaraciones contundentes el domingo pasado, describiendo la estrategia económica implementada por la administración estadounidense contra Irán como un verdadero y propio asfixiamiento económico.

Según sus palabras, esta política se ha intensificado considerablemente en las últimas semanas, complementando la ofensiva militar llevada a cabo en conjunto con Israel a finales de febrero. Bessent detalló que el Presidente Donald Trump, en marzo, dio instrucciones precisas para aplicar la máxima presión económica sobre Irán, y posteriormente, hace tan solo tres semanas, ordenó al Departamento del Tesoro, bajo su dirección, que iniciara lo que denominó la 'Furia Económica'.

Esta iniciativa, según el Secretario, está diseñada para ser el equivalente económico de la 'Operación Furia Épica', la ofensiva militar que se puso en marcha el 28 de febrero, y que actualmente se encuentra bajo un alto el fuego vigente desde el 8 de abril. Bessent enfatizó la severidad de las medidas adoptadas, calificando la situación como un 'verdadero bloqueo económico'.

Explicó que la Armada de los Estados Unidos está activamente impidiendo el tránsito marítimo hacia y desde Irán, una acción que ha resultado en el bloqueo de un total de 49 embarcaciones, según información proporcionada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El Secretario del Tesoro también reveló que Estados Unidos está incrementando la presión sobre aquellos individuos y entidades que facilitan el flujo de fondos hacia Irán, particularmente aquellos que apoyan a la Guardia Revolucionaria Islámica.

Bessent acusó a la Guardia Revolucionaria de años de expoliación al pueblo iraní, señalando que han acumulado activos financieros en el extranjero que han sido identificados por las autoridades estadounidenses. Su promesa fue clara: continuar rastreando estos activos y protegerlos para el beneficio del pueblo iraní una vez que el conflicto actual se haya resuelto. Esta declaración sugiere una intención de utilizar estos fondos para la reconstrucción y el bienestar de la población iraní después de la crisis.

La estrategia, por lo tanto, no se limita a la presión económica inmediata, sino que también contempla un plan para el futuro post-conflicto. La magnitud del bloqueo y la determinación expresada por Bessent indican una política de confrontación económica prolongada, destinada a debilitar significativamente la capacidad de Irán para operar a nivel internacional y financiar sus actividades.

El sábado anterior, Bessent había anticipado que el bloqueo económico permanecería en vigor 'hasta que se restablezca la libertad de navegación previa al 27 de febrero'. Esta fecha es crucial, ya que marca el momento en que Teherán impuso restricciones al tránsito de buques no aliados a través del Estrecho de Ormuz, una vía marítima de vital importancia para el transporte global de hidrocarburos.

La exigencia de restablecer la situación anterior a esta fecha implica que Estados Unidos considera que la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz es una condición indispensable para levantar las sanciones económicas. Paralelamente, en una entrevista concedida a CBS el domingo por la mañana, Kevin Hassett, asesor económico del Presidente Trump, pintó un panorama sombrío de la situación económica en Irán, advirtiendo que la economía iraní se encuentra al borde de una 'calamidad extrema', caracterizada por una 'hiperinflación' descontrolada.

Hassett fue aún más allá, afirmando que Irán está 'empezando a experimentar hambruna', lo que sugiere que las sanciones económicas están teniendo un impacto devastador en la población civil. Estas declaraciones, combinadas con las de Bessent, revelan una estrategia coordinada de presión económica y militar destinada a forzar un cambio en el comportamiento de Irán, con consecuencias potencialmente graves para su economía y su población.

La severidad de las predicciones económicas y la intensidad del bloqueo sugieren que la administración estadounidense está dispuesta a mantener una postura firme y prolongada en su confrontación con Irán





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