EE.UU. avanza en la creación de un billete de 250 dólares con el rostro de Trump enmedio de presión política

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está preparando la emisión de un nuevo billete de 250 dólares que llevaría la imagen del presidente Donald Trump, un paso sin precedentes que sería posible gracias a una legislación pendiente en el Congreso. La medida, impulsada por un congresista republicano, busca conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país y enfrenta la actual normativa que prohíbe la aparición de personas vivas en la moneda de curso legal. El tesorero nacional, Brandon Beach, designado por Trump, ha presionado a la oficina de grabado para acelerar el proceso y ya se ha presentado un diseño que incluye la firma del mandatario.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mostró este jueves una imagen del billete propuesto de 250 dólares en una impresión de la nota de The Washington Post mientras hablaba con los periodistas en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dando pasos hacia la creación de un billete de 250 dólares con la imagen de Donald Trump, según una portavoz de la agencia, anticipando la aprobación de una legislación estancada en el Congreso para incluir al presidente en una nueva denominación de moneda de curso legal. El proyecto, presentado por el legislador Joe Wilson, republicano por Carolina del Sur, ordenaría a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) del Tesoro colocar el rostro de Trump en el nuevo billete para conmemorar los 250 años de la fundación del país.

Si se aprueba y Trump lo promulga, supondría un reconocimiento extraordinario para un líder en funciones de Estados Unidos y llega mientras Trump busca situarse en el centro de las celebraciones por el cumpleaños del país. La preparación del departamento ante una iniciativa legislativa que languidece sugiere cierto entusiasmo por la idea por parte del gobierno de Trump.

La explicación de la agencia se produce después de un reportaje de The Washington Post que afirma que el tesorero nacional, Brandon Beach, designado por Trump, ha estado presionando a la oficina de grabado acelerar el proceso de un nuevo billete. El diario también informó que el jefe anterior de la oficina de grabado fue reasignado tras oponerse.

"En respuesta a una legislación activa patrocinada por el representante Joe Wilson, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) está realizando la planificación adecuada y la debida diligencia", señaló la portavoz en un comunicado a The Associated Press. "Si este mandato legislativo se promulga, la BEP está actuando de manera proactiva para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconocerá adecuadamente el 250 aniversario de nuestra gran nación".

La iniciativa de Wilson, hasta ahora estancada, pretende crear el nuevo billete como tributo a Trump mientras el país celebra el aniversario de la Declaración de Independencia. La medida dejaría sin efecto la ley vigente que prohíbe que cualquier persona que aún esté viva aparezca en la moneda de Estados Unidos.

"Grateful to commemorate President Trump's legacy of greatness and the 250 anniversary of America. I am looking forward to final passage of this bill". Scott Bessent sacó literalmente una historia del Washington Post sobre Trump y el billete de $250, la plantó en la mesa y destrozó a sus periodistas cara a cara.

"Happy Presidents' Day! Today, I renew my push to create a $250 bill for our 250th anniversary featuring President Donald J. Trump. Let's honor". Según el reportaje del Post, Beach proporcionó el otoño pasado a la oficina de grabado un diseño para el nuevo billete.

Incluía un retrato de Trump -el mismo que se colgó en pancartas que adornan algunos edificios federales en Washington- y un logotipo del 250 aniversario. También se incluyó la firma de Trump, un elemento de diseño que difiere de otros billetes. El artista británico Iain Alexander dijo al Post que él diseñó el billete y afirmó que lo habló con el presidente. Alexander no respondió a una solicitud de comentarios de AP.

El periódico también informó que la directora de la oficina de impresión, Patricia Solimene, se resistió a la presión de Beach y de su principal asesor, Mike Brown, y les recalcó el largo proceso legal y procedimental requerido para emitir nueva moneda. Desde entonces, Solimene fue reasignada contra su voluntad, informó el Post, y Brown asumió de facto el liderazgo de la oficina.

La portavoz del Tesoro no respondió a las preguntas de AP sobre posibles cambios de liderazgo en la oficina. Un nuevo billete sería el ejemplo más reciente de Trump ampliando su marca personal en su función oficial desde su regreso a la Casa Blanca en 2025. Beach y Bessent ya agilizaron la aprobación de una moneda conmemorativa del 250 aniversario con la imagen de Trump.

El Departamento del Tesoro asegura que esas monedas especiales quedan fuera de la prohibición de que presidentes vivos aparezcan en moneda de curso legal. En 1926, durante el 150 aniversario del país, el entonces presidente Calvin Coolidge apareció en una moneda conmemorativa de medio dólar. El gobierno de Trump ha colgado pancartas con su retrato en el Departamento de Justicia y en otros edificios federales.

Y su lista de designados para la junta directiva del Kennedy Center añadió su nombre al recinto nacional de artes escénicas que el Congreso había designado originalmente como memorial del presidente asesinado John F. Kennedy





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