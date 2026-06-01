EE. UU. cierra laguna que permitía exportación de chips de IA avanzados a filiales chinas en el extranjero

El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió una directriz para aplicar requisitos de licencia a chips de IA avanzados destinados a entidades chinas, incluso si están ubicadas fuera de China. La medida busca evitar que empresas chinas accedan indirectamente a tecnología crítica estadounidense a través de filiales en países como Malasia, cerrando una brecha regulatoria existente desde 2025. Sin embargo, expertos advierten que otra laguna relacionada con la diligencia debida de fabricantes como TSMC podría persistir.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos actuó el domingo para cerrar una posible laguna jurídica que podría haber permitido que empresas exportaran los chips de inteligencia artificial más avanzados del mundo a filiales de compañías chinas ubicadas fuera de China.

Esta medida inesperada sugiere que los mejores chips de IA estadounidenses, como los de la serie Blackwell de Nvidia, podrían haber llegado a filiales de empresas chinas de IA con sede en países como Malasia, a pesar de los amplios esfuerzos de EE. UU. por privar a las empresas chinas de los semiconductores necesarios para desarrollar capacidades críticas de IA.

La nueva directriz, publicada en el sitio web del Departamento de Comercio, aclara que se aplicarán los requisitos de licencia para chips avanzados a las entidades con sede en China incluso cuando estas se encuentren fuera del país. Según un portavoz de la Oficina de Industria y Seguridad, la guía confirma los controles de exportación vigentes desde 2023 y se mantendrá la aplicación rigurosa para salvaguardar la tecnología crítica estadounidense.

La medida responde a un documento circulado en Washington que alertaba sobre la apertura silenciosa de una brecha regulatoria, que según estimaciones de la industria podría haber involucrado cientos de miles de chips. El origen de esta laguna se remonta a mayo de 2025, cuando el Departamento de Comercio anunció que no aplicaría una norma de difusión de IA emitida en los últimos días del Gobierno de Joe Biden.

Dicha norma establecía requisitos de licencia que regulaban el acceso global a los chips de IA. Expertos como Chris McGuire, exfuncionario del Departamento de Estado especializado en tecnología y seguridad nacional, señalaron que esta decisión permitió a filiales en el extranjero de empresas chinas comprar chips Blackwell de Nvidia sin los controles adecuados.

McGuire indicó que, si bien la nueva directriz cierra esa brecha, deja otra abierta relacionada con la diligencia debida que deben realizar fabricantes como TSMC (con sede en Taiwán) y otras fundiciones para asegurarse de que los chips de alta gama que producen no terminan en empresas chinas ficticias. Según él, el documento del Departamento de Comercio no resuelve ese problema, lo que podría seguir permitiendo la transferencia indirecta de tecnología avanzada.

La situación ha generado atención en el sector de semiconductores, donde actores clave como Nvidia y TSMC desempeñan un papel central en la cadena de suministro global. Aunque Nvidia ya tenía restricciones impuestas por el Departamento de Comercio para vender sus chips de IA H200 a empresas chinas, otras compañías del sector no han detallado públicamente cómo ajustarán sus operaciones.

Un responsable de una empresa de chips informó que no podían enviar los chips debido a los requisitos de licencia ya establecidos por el Departamento de Comercio en una carta dirigida a Nvidia. Mientras tanto, otro gran fabricante de chips de IA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La medida refleja la continua tensión entre el control de exportaciones de tecnología sensible y la dinámica del mercado global, donde las empresas buscan maximizar ventas mientras cumplen con regulaciones cada vez más estrictas para proteger la seguridad nacional estadounidense





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