EE.UU. declara guerra a los cárteles y forma coalición regional

El secretario de Guerra Pete Hegseth anuncia una guerra contra los cárteles mediante una Coalición de las Américas, en medio de tensiones con México y un llamado a colaboración con Venezuela. No se detallan operaciones específicas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth , anunció hoy una declaración de guerra contra los cárteles de la droga, en el marco de una estrategia que denominó Coalición de las Américas contra los Cárteles.

Durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump, Hegseth afirmó que Washington está dispuesto a emprender acciones militares y de inteligencia para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente. El funcionario no proporcionó detalles específicos sobre los plazos, tácticas o grupos criminales objetivo, pero destacó la importancia de la colaboración con gobiernos aliados, especialmente con el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela, a quien describió como un socio clave para asegurar los intereses energéticos y de seguridad nacional de Estados Unidos.

La declaración se produce en un contexto de creciente tensión con México, luego de que el presidente Trump afirmara en repetidas ocasiones que los cárteles gobiernan ese país y que, si el gobierno mexicano no actúa con contundencia, Washington tomará cartas en el asunto. Trump ha presionado para que tropas estadounidenses puedan incursionar en territorio mexicano para atacar a los cárteles, lo que ha sido rechazado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, canceló una visita programada a México para participar en la reunión de gabinete, en la que se discutió la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La ausencia de Greer fue interpretada como una señal de la prioridad que la Casa Blanca otorga al tema de seguridad sobre la agenda comercial.

El anuncio de Hegseth también incluyó un llamado a la comunidad internacional para unirse a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa que busca coordinar esfuerzos de inteligencia, interdicción y asistencia militar entre los países de la región. Expertos en seguridad han advertido que una guerra abierta contra los cárteles podría tener consecuencias impredecibles, incluyendo un aumento de la violencia en México y otros países, así como tensiones diplomáticas con gobiernos que rechazan la intervención extranjera.

Por su parte, el gobierno de México reiteró su postura de que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse respetando la soberanía nacional y con pleno apego al derecho internacional. Analistas señalan que las declaraciones de Trump y Hegseth podrían escalar el conflicto a niveles no vistos desde la guerra contra las drogas de la década de 1970.

En medio de este panorama, el secretario de Guerra subrayó que la cooperación con Venezuela es fundamental para asegurar el suministro energético y combatir el narcotráfico en el Caribe. Sin embargo, no se han anunciado acuerdos concretos con el gobierno de Delcy Rodríguez, que enfrenta sanciones internacionales y cuestionamientos sobre su legitimidad. La comunidad internacional observa con atención estos movimientos, mientras que en México crece la preocupación por posibles operaciones unilaterales de Estados Unidos en su territorio.

La falta de detalles por parte de Hegseth deja abierta la incertidumbre sobre cómo se implementará esta nueva fase de la guerra contra los cárteles, que promete redefinir las relaciones interamericanas en los próximos meses





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