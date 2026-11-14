EE.UU. descarta ciberataque por fallos FAA y exige 30.100 MUSD para modernizar aviación

Sean Duffy niega hackeo tras suspensión de vuelos. La FAA atribuye el caos a errores de L3Harris. Se solicitan 30.100 millones para infraestructura obsoleta y más de 4.100 cancelaciones afectan a pasajeros.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos descartó categoricamente que el colapso aéreo se debiera a un ciberataque, atribuyendo la interrupción masiva a fallos técnicos en un sistema obsoleto. Sean Duffy, secretario de Transporte, aclaró que la suspensión total de despegues ordenada la víspera fue causada por deficiencias operativas y no por una acción maliciosa externa.

Causa técnica del colapso aéreo

Duffy explicó que el incidente comenzó cuando un contratista de la compañía L3Harris realizaba mantenimiento rutinario para sustituir cableado de cobre por fibra óptica. Esta intervención provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA). El responsable afirmó que el sistema no estuvo a la altura de las circunstancias y que tanto el contratista como los equipos fallaron.

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Las autoridades están investigando si el error fue humano o un fallo de instalación por parte de L3Harris. Duffy indicó que aún no se ha determinado si se instaló un enrutador defectuoso o si hubo incompetencia técnica durante el proceso de actualización. El foco principal de la investigación es identificar el punto exacto de la falla operativa.

Reacciones oficiales y negación de IA

Bryan Bedford, administrador de la FAA, reafirmó que no existe prueba alguna de intenciones maliciosas detrás del problema de telecomunicaciones. Descartó cualquier relación entre el fallo y el nuevo sistema de inteligencia artificial implementado recientemente. Este sistema de IA se utiliza exclusivamente para gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo, sin conexión con los equipos afectados.

Bedford aclaró que la tecnología de inteligencia artificial no está vinculada ni conectada a los sistemas que sufrieron la interrupción. Esta distinción busca eliminar rumores sobre vulnerabilidades de ciberseguridad en las herramientas modernas de gestión de vuelo. La autoridad aeronáutica insiste en que la causa es antigua y estructural.

Impacto en pasajeros y cifras de caos

Miles de pasajeros continúan afectados por la suspensión total de despegues de la víspera. Según el sitio de rastreo FlighAware, la red aérea todavía reporta más de 4.100 vuelos cancelados. Además, se registran más de 3.200 retrasos que impactan en la recuperación de la actividad habitual en los aeropuertos nacionales.

Los aeropuertos del país intentan lentamente normalizar sus operaciones mientras los equipos de reparación trabajan en la restablecimiento de la fluidez. La situación genera incertidumbre logística para millones de viajeros que dependen de la conectividad aérea nacional. La recuperación completa no tiene una fecha estimada inmediata.

Solicitud de fondos y contexto político

Sean Duffy insistió en su petición de fondos al Congreso para modernizar la infraestructura aérea. Ha solicitado 30.100 millones de dólares para actualizar los sistemas obsoletos y prevenir futuros colapsos. Esta cifra representa una inversión significativa para la renovación tecnológica del sector transporte.

El secretario de Transporte afirmó que el presidente Donald Trump está dispuesto a trabajar en este tema con los demócratas. Esta colaboración es necesaria dado que los demócratas asumirán el control del Congreso en enero. La modernización requiere consenso bipartidista para garantizar la aprobación de los recursos financieros propuestos.