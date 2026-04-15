EE.UU. desestima cargos contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández tras indulto y anulación de condena

El juez federal Kevin Castel desestimó los cargos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cumpliendo la orden del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito tras un indulto presidencial y la anulación de su condena por narcotráfico.

El juez federal Kevin Castel, quien presidió el juicio en Nueva York por narcotráfico contra el ex presidente de Honduras , Juan Orlando Hernández (2014-2022), ha desestimado los cargos en su contra. Esta decisión se produce tras la orden del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, emitida el 8 de abril, que anuló la condena previa de 45 años impuesta al ex mandatario. El juez Castel, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, ha dado por cerrado el proceso judicial en Estados Unidos contra Hernández, cumpliendo así con las instrucciones del Tribunal de Apelaciones y cerrando un capítulo en el caso que ha captado la atención internacional. Esta resolución es el resultado directo de un indulto presidencial concedido a Hernández, lo que llevó al Tribunal a dictaminar que la condena y el caso carecían de objeto, obligando a su desestimación.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, emitió su resolución tras un largo proceso judicial. El ex presidente Hernández solicitó la desestimación de la apelación de su condena argumentando improcedencia, además de pedir la anulación de la sentencia del tribunal de distrito y la remisión del caso para su desestimación, basándose en el indulto presidencial. El documento legal emitido por el juez Castel reitera la orden del Tribunal de Apelaciones de anular la sentencia original y desestimar el caso por carecer de objeto. Hernández, a través de sus redes sociales, celebró la anulación de su condena, declarándose inocente y expresando su satisfacción por lo que considera un triunfo de la justicia. La desestimación de los cargos pone fin a un juicio que involucró acusaciones graves de narcotráfico y corrupción, atrayendo una considerable atención mediática y generando diversas reacciones tanto en Honduras como en Estados Unidos.

El caso contra Juan Orlando Hernández comenzó tras su arresto en Honduras y su posterior extradición a Estados Unidos en abril de 2022, después de dejar el cargo de presidente. Las acusaciones del gobierno estadounidense incluían la participación de Hernández en una conspiración de narcotráfico que facilitó la importación de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Se alegó que Hernández utilizó su posición, las fuerzas del orden público y el Ejército para apoyar a organizaciones de narcotráfico. Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios de narcotraficantes convictos, quienes argumentaron que Hernández colaboró con ellos. Hernández, por su parte, mantuvo su inocencia durante todo el proceso. La sentencia inicial, emitida en marzo de 2024, le impuso una pena de 45 años de cárcel, cinco años de libertad vigilada y una multa. Sin embargo, el indulto presidencial concedido por el entonces presidente Donald Trump en diciembre de 2025, anuló efectivamente la condena, lo que llevó a la desestimación del caso. Este caso ha puesto de manifiesto la compleja relación entre política, narcotráfico y justicia en la región, así como el impacto de las decisiones presidenciales en los sistemas judiciales.





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