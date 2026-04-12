EE. UU. e Irán: Negociaciones nucleares concluyen sin acuerdo, aumentando la incertidumbre

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminan sin un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, generando incertidumbre y tensiones regionales.

El vicepresidente de Estados Unidos , JD Vance, anunció que las negociaciones con Irán concluyeron sin un acuerdo, después de que Teherán se negara a comprometerse formalmente a no desarrollar armas nucleares.

Las conversaciones, que duraron 21 horas en Islamabad, Pakistán, involucraron a delegaciones de Estados Unidos, Irán y Pakistán, con el objetivo de establecer un alto el fuego duradero y abordar las preocupaciones sobre el programa nuclear iraní.<\/p>

Vance, en una conferencia de prensa tras las reuniones, enfatizó la necesidad de un compromiso iraní explícito de no buscar ni desarrollar un arma nuclear ni adquirir las herramientas para hacerlo rápidamente, un punto clave para la administración estadounidense. La falta de acuerdo se produjo a pesar de los esfuerzos intensos y la comunicación constante de Vance con el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios del gobierno, incluyendo al Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario del Tesoro Scott Bessent.<\/p>

El fracaso de las negociaciones, que se llevaron a cabo después de que se anunciara un frágil alto el fuego de dos semanas, genera incertidumbre sobre el futuro de la situación. Trump había indicado que suspendería los ataques contra Irán durante este período, pero no está claro qué ocurrirá cuando expire ese plazo o si el cese de hostilidades continuará vigente. La tensión es palpable, y el contexto regional es complejo, con la guerra en curso que ha causado miles de muertes y ha impactado los mercados globales durante siete semanas.<\/p>

El ejército estadounidense continuó sus operaciones en la región, mientras que Irán negó reportes sobre actividades militares. Las conversaciones se realizaron con Pakistán como intermediario, buscando impulsar un alto el fuego ya amenazado por las profundas discrepancias y los continuos ataques de Israel contra Líbano, que han causado un gran número de víctimas. El contacto más directo entre Estados Unidos e Irán desde 1979 se había dado en 2013, durante la administración Obama, pero las conversaciones actuales parecen ser más difíciles.<\/p>

La delegación estadounidense, liderada por Vance, se enfrentó a una delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf. Las diferencias entre las partes fueron sustanciales, según la televisión estatal iraní. La agencia estatal de noticias de Irán reportó que las conversaciones tripartitas comenzaron después de que se cumplieran ciertas condiciones previas iraníes, como una reducción de los ataques israelíes en el sur de Líbano.<\/p>

Irán presentó “líneas rojas” durante las reuniones, lo que complicó aún más la búsqueda de un acuerdo. La situación actual presenta un panorama incierto y delicado, y la falta de acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán resalta las profundas divisiones y la necesidad de una solución diplomática que hasta ahora no se ha logrado. Las implicaciones de la falta de un acuerdo son significativas, tanto para la seguridad regional como para la estabilidad global, y exigen una cuidadosa atención y un esfuerzo renovado para encontrar una resolución pacífica.<\/p>





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