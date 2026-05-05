EE.UU. exige a México resultados en la lucha antidrogas o enfrentará acciones unilaterales

La nueva estrategia antidrogas de Estados Unidos condiciona el apoyo a México a resultados tangibles en la lucha contra los cárteles, advirtiendo de acciones unilaterales si no se cumplen las exigencias. El plan incluye medidas financieras, operativas y diplomáticas para desmantelar las organizaciones criminales.

La nueva estrategia antidrogas de Estados Unidos, publicada el lunes, redefine su política con un enfoque de seguridad nacional, condicionando el apoyo bilateral a México a resultados concretos en la lucha contra los cárteles .

El documento, impulsado por el gobierno de Donald Trump, clasifica a estas organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y exige a México incautaciones de precursores químicos, reducción de la producción de drogas sintéticas y extradiciones de líderes criminales. La cooperación entre ambos países estará sujeta a cumplimiento, con asistencia estadounidense condicionada a avances tangibles, incluyendo la desarticulación de laboratorios de drogas sintéticas y la captura de narcotraficantes.

Si México no demuestra progresos medibles, Estados Unidos advierte que tomará acciones unilaterales, incluyendo el uso de capacidades antiterroristas y fuerzas armadas. El plan también incluye una ofensiva financiera global contra los cárteles, liderada por el Departamento del Tesoro, para bloquear activos, aislar a las organizaciones del sistema financiero y prohibir relaciones con entidades estadounidenses.

Además, se fortalecerán operaciones conjuntas, como la reciente desarticulación de un túnel entre Ciudad Juárez y El Paso, y se intensificará el control fronterizo para interrumpir el tráfico de armas hacia el sur, que empodera a los cárteles. La estrategia también busca reducir la demanda interna mediante prevención, tratamiento y una política cultural libre de drogas, mientras se trabaja con aliados como China, Canadá y Colombia para ampliar marcos de incentivos para empresas de transporte, químicas y logísticas.

En el ámbito regional, se establece un compromiso trilateral con Canadá a través del Diálogo Norteamericano sobre Drogas (NADD) para combatir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. El documento advierte que, si México no cumple con las exigencias, se suspenderá la cooperación y se podrían aplicar sanciones, aislamiento financiero e incluso acciones militares





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