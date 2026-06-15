EE.UU. investiga a Iván Silva, estratega de propaganda de Sheinbaum, por presuntos vínculos con el crimen organizado

La pesquisa estadounidense alcanza al director de Heurística, principal asesor de la presidenta, por sospechas de financiamiento ilegal y operaciones de lavado de imagen del régimen.

El gobierno de Estados Unidos ha extendido sus investigaciones sobre los presuntos vínculos de la Cuarta Transformación con el crimen organizado hasta alcanzar al estratega de propaganda de Palacio Nacional, Iván Silva , director de la consultora Heurística y principal asesor de la presidenta Claudia Sheinbaum .

Según la columna Estrictamente Personal del periodista Raymundo Riva Palacio, publicada hoy, la pesquisa estadounidense indaga la participación de Silva y su empresa ante la sospecha de que los ataques mediáticos contra medios y adversarios de Morena, así como la propaganda oficial, sean financiados con recursos del crimen organizado. Riva Palacio revela que la relación de Heurística con varios políticos de Morena sospechosos de esos lazos, como el expresidente del partido Mario Delgado, ahora secretario de Educación, propició que se abriera una investigación en Estados Unidos sobre la consultora, Silva, las empresas demoscópicas que utiliza, así como las personas y periodistas involucrados en el fortalecimiento del régimen con dinero y operación electoral del Cártel de Sinaloa.

Silva es descrito como probablemente la persona más influyente en Palacio Nacional y el encargado de diseñar estrategias de control de daños y ataques sistemáticos en redes sociales contra periodistas y medios críticos, además de lavar la cara del régimen. Según el artículo, estas acciones han costado decenas de millones de pesos en las últimas semanas y tienen como propósito desviar la atención pública de los políticos de Morena que están siendo procesados o investigados internacionalmente por narcotráfico.

Heurística, la consultora de Silva, empezó trabajando para el PRI y el PAN, pero se consolidó con Morena, donde manejó la estrategia electoral y las redes de las campañas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Fueron Yeidckol Polevnsky, entonces secretaria general de Morena; Mario Delgado y Ramírez Cuevas quienes llevaron a Silva al partido.

Posteriormente, en 2021, Silva manejó las campañas de varios gobernadores que hoy están bajo sospecha o investigación formal de la justicia estadounidense, entre ellos Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Marina del Pilar Ávila de Baja California, Layda Sansores de Campeche e Indira Vizcaíno de Colima. Actualmente, según Riva Palacio, Iván Silva es el estratega comisionado por Sheinbaum para el proceso electoral del próximo año, con responsabilidad de coordinar las estrategias electorales para 14 de las 17 gubernaturas.

Su plan incluye la manipulación del debate público y el control estricto de al menos ocho casas encuestadoras de renombre para construir de manera artificial la aprobación de la Presidenta en un piso de 68 por ciento. No obstante, el periodista advierte que el asesor no parece estar jugando honestamente con Sheinbaum, pues ha incurrido en prácticas de guerra sucia interna y usando fuentes de financiamiento ilícitas que lo exponen ante la justicia norteamericana.

Habría recurrido al empresario Fernando Padilla, quien es el principal financiador de las campañas para gobernador y a su vez operador financiero del senador Adán Augusto López, también investigado por Estados Unidos. De ser ciertas estas revelaciones, el fenómeno de la narcopolítica en México habría dejado de ser un asunto confinado a gobernadores y mandos policiales para alcanzar la propaganda oficial en un entramado de lavado de dinero, debilitando al gobierno mexicano frente a la justicia estadounidense.

La investigación en curso podría tener implicaciones profundas en la relación bilateral y en la política interna mexicana, especialmente de cara a las elecciones del próximo año donde la transparencia y el origen de los recursos son temas críticos. La sombra del crimen organizado se cierne sobre la estrategia comunicacional del gobierno, poniendo en tela de juicio la legitimidad de las campañas y la independencia de los medios.

Expertos señalan que, de confirmarse los señalamientos, México enfrentaría un escándalo de proporciones históricas que afectaría la credibilidad de todo el sistema político





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