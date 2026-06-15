EE.UU. investiga a Iván Silva, estratega de Sheinbaum, por presuntos vínculos con crimen organizado

El gobierno de Estados Unidos ha extendido sus investigaciones sobre los vínculos de la Cuarta Transformación con el crimen organizado, alcanzando a Iván Silva, director de Heurística y asesor de Sheinbaum, por presunto financiamiento ilícito de propaganda.

El gobierno de Estados Unidos ha ampliado sus investigaciones sobre los presuntos vínculos de la Cuarta Transformación con el crimen organizado, alcanzando ahora a Iván Silva , director de la consultora Heurística y principal asesor de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según la columna Estrictamente Personal del periodista Raymundo Riva Palacio, las autoridades estadounidenses indagan la participación de Silva y su empresa ante la sospecha de que los ataques mediáticos contra medios y adversarios de Morena, así como la propaganda del régimen y de la presidenta, estén siendo financiados con recursos provenientes del crimen organizado. La relación de Heurística con varios políticos de Morena sospechosos de esos lazos, como el expresidente del partido y actual secretario de Educación, Mario Delgado, propició que se abriera una investigación en Estados Unidos sobre la consultora, Silva, las empresas demoscópicas que utiliza, así como las personas y periodistas involucrados en el fortalecimiento del régimen con dinero y operación electoral del Cártel de Sinaloa.

Silva es probablemente la persona más influyente en Palacio Nacional, según Riva Palacio, y ha sido el encargado de diseñar las estrategias de control de daños y ataques sistemáticos en redes sociales contra periodistas y medios críticos, así como de lavar la cara del régimen. Es quien tiene el presupuesto del gobierno para maquillar las verdades y atacar a los críticos.

Estas acciones han costado decenas de millones de pesos en las últimas semanas, con el propósito de desviar la atención pública de los políticos de Morena que están siendo procesados o investigados internacionalmente por narcotráfico. Aunque Heurística empezó trabajando para el PRI y el PAN, se consolidó con Morena, manejando la estrategia electoral y las redes de las campañas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

El trabajo de Silva atrajo la atención de los morenistas cuando trabajó para la campaña de Aristóteles Sandoval para gobernador de Jalisco en 2012. Fueron Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado y Ramírez Cuevas quienes lo llevaron a Morena. Silva terminó manejando en 2021 las campañas de varios gobernadores que hoy están bajo sospecha o investigación formal de la justicia estadounidense, entre ellos Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Layda Sansores (Campeche) e Indira Vizcaíno (Colima).

Actualmente, Iván Silva es el estratega comisionado por Sheinbaum para el proceso electoral del próximo año, con responsabilidad sobre la coordinación de estrategias electorales para 14 de las 17 gubernaturas. Su plan incluye la manipulación del debate público y el control estricto de al menos ocho casas encuestadoras de renombre para construir de manera artificial la aprobación de la presidenta en un piso de 68 por ciento.

Sin embargo, el periodista advierte que Silva no parece estar jugando con honestidad frente a Sheinbaum, pues ha incurrido en prácticas de guerra sucia interna y usando fuentes de financiamiento ilícitas que lo exponen ante la justicia norteamericana. Ha recurrido al empresario Fernando Padilla para que sea el principal financiador de las campañas para gobernador, cuando Padilla es el operador financiero del senador Adán Augusto López, quien también está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos.

De ser ciertas estas revelaciones, el fenómeno de la narcopolítica en México habrá dejado de ser un asunto confinado a gobernadores y mandos policiales, alcanzando a la propaganda oficial en un entramado de lavado de dinero que debilita al gobierno mexicano frente a la justicia estadounidense





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