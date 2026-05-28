EE.UU. investiga el huachicol, México aprueba reelección de magistrados electorales y la gobernadora de Chihuahua se niega a testificar ante la FGR

Senadores estadounidenses solicitan mayor cooperación para combatir el huachicol, la Cámara aprueba la reelección de magistrados del TEPJF y la gobernadora de Chihuahua comparece en la FGR sin rendir testimonio.

El senado de los Estados Unidos ha puesto el foco sobre el tráfico ilícito de combustible, conocido como huachicol, que afecta a México. En una audiencia pública llevada a cabo este jueves, varios senadores estadounidenses, entre los que destacan miembros de las comisiones de energía y de seguridad nacional, solicitaron al Departamento de Estado y a la Agencia de Control de Drogas (DEA) que intensifiquen sus investigaciones sobre la cadena de suministro del combustible ilegal que cruza la frontera y alimenta a organizaciones criminales en ambos países.

Los legisladores argumentaron que el huachicol no solo representa una pérdida fiscal de miles de millones de dólares para el gobierno mexicano, sino que también genera un grave riesgo ambiental y de seguridad al provocar explosiones y accidentes de tránsito. Asimismo, se subrayó la necesidad de una mayor cooperación binacional para rastrear los puntos de fuga, fortalecer la fiscalización de los puertos y terminales de gasolina, y sancionar a las empresas y funcionarios que presuntamente colaboran con los carteles que se benefician de este negocio.

En paralelo, la Cámara de Diputados de México, bajo la égida del partido Morena y sus alianzas, aprobó una reforma constitucional que permitiría la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La iniciativa, impulsada por la bancada del gobierno, sostiene que la reelección garantizaría mayor continuidad y experiencia en la autoridad electoral, favoreciendo la estabilidad del proceso democrático.

Sin embargo, la medida ha generado un intenso debate entre los opositores, quienes temen que la posibilidad de reincorporar a los mismos magistrados en futuros periodos Electoral pueda erosionar la independencia del organismo y favorecer el control político del poder ejecutivo sobre la carrera electoral. Organizaciones de la sociedad civil y observatorios internacionales han pedido que se realice un amplio proceso de consulta pública antes de aprobar cambios tan relevantes a la arquitectura institucional del país.

Por último, la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para presentar su versión de los hechos relacionados con un presunto caso de cohecho y uso indebido de recursos públicos. A pesar de su comparecencia, la mandataria se negó a prestar declaración bajo juramento como testigo, argumentando que su presencia se limitó a entregar documentación y aclarar su posición respecto a las investigaciones en curso.

La decisión de la gobernadora ha suscitado críticas de distintos sectores políticos y de la sociedad civil, que la acusan de intentar eludir la rendición de cuentas y de obstaculizar el proceso judicial. La Fiscalía, por su parte, ha manifestado que continuará con la investigación y que el hecho de no rendir testimonio no impide que se convoquen a otras personas vinculadas al caso.

Este episodio se enmarca en un contexto de creciente presión sobre los funcionarios públicos en México, en el que la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en demandas clave de la ciudadanía





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