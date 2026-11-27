Archivos revelan que agencias estadounidenses como la DEA y el FBI llevan dos décadas solicitando información a la población mexicana sobre el narcotráfico mediante líneas telefónicas.

Las agencias de seguridad de Estados Unidos han acumulado un historial que supera las dos décadas de convocatorias dirigidas explícitamente a la población mexicana. El objetivo central de estas acciones es obtener información detallada sobre narcotraficantes, integrantes de organizaciones delictivas y sus colaboradores mediante diversos canales de contacto.

Estos recursos incluyen líneas telefónicas dedicadas, direcciones de correos electrónicos, plataformas digitales especializadas y campañas estructuradas de denuncia anónima. El propósito es facilitar la colaboración ciudadana para desarticular las redes criminales que operan en la región fronteriza y en territorios internos de México.

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Rastreo histórico de campañas oficiales

Una revisión exhaustiva de archivos oficiales estadounidenses ha permitido identificar los antecedentes de esta estrategia desde el año 2003. Esta iniciación ocurrió durante el gobierno del presidente George W. Bush, marcando el comienzo de una cooperación institucional formalizada en la búsqueda de inteligencia.

Durante este periodo inicial, participaron activamente la Administración para el Control de Drogas (Dea), el Buró Federal de Investigaciones (Fbi), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Ice) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Cbp). Estas entidades unieron esfuerzos para crear canales directos con la ciudadanía.

Un hito significativo tuvo lugar el 3 de mayo de 2013, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto en México y Barack Obama en Estados Unidos. En esa fecha, la Dea y el Fbi anunciaron conjuntamente una línea de denuncia con un número nacional para recibir reportes sobre estructuras del narcotráfico con presencia en el norte de Baja California.

Una década antes de ese anuncio, las autoridades estadounidenses ya difundían carteles en cruces fronterizos de California. Estos materiales mostraban fotografías de integrantes del Cártel de los Arellano Félix e incluían teléfonos para recibir denuncias desde ambos países, además de un correo electrónico específico, según registros del Departamento de Estado.

Incentivos económicos y recompensas directas

Durante el mismo sexenio de Vicente Fox, la Dea ofreció en 2004 una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera detener a Ismael El Mayo Zambada. Este anuncio se acompañó de medidas concretas para facilitar la comunicación.

La división de Phoenix de la agencia habilitó un número telefónico específico para recibir reportes desde ambas naciones. Esta medida demostró la voluntad de las autoridades estadounidenses de facilitar el acceso directo a fuentes de inteligencia en territorio mexicano.

La estrategia de recompensas y contacto directo se ha mantenido constante hasta la administración federal actual. La continuidad de estas iniciativas sugiere una dependencia estructural de la colaboración ciudadana para la lucha contra el crimen organizado.

Últimas iniciativas y alcance diplomático

El 8 de diciembre de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México difundió un video para solicitar información sobre el canadiense Ryan James Wedding. Este individuo ha sido identificado por el Fbi como presunto aliado del Cártel de Sinaloa.

A cambio de datos que permitan localizarlo, Washington ofreció hasta 15 millones de dólares. Para asegurar la confidencialidad y eficiencia, puso a disposición de la población un número telefónico de su representación diplomática en la Ciudad de México.

Este número permite establecer contacto directo con agentes del Fbi. La combinación de una recompensa cuantiosa y un canal diplomático directo busca maximizar la probabilidad de éxito en la captura del sospechoso.

Implementación de estrategias locales en México

En territorio mexicano también existen antecedentes relevantes de campañas de esta naturaleza impulsadas por gobiernos estatales y corporaciones estadounidenses. Estas acciones buscan replicar el modelo de colaboración directa con la ciudadanía.

En octubre de 2019, el gobierno de Tamaulipas y corporaciones estadounidenses impulsaron la iniciativa Se Busca Información. Esta campaña consistió en la difusión de fotografías de 10 objetivos prioritarios y teléfonos habilitados para presentar denuncias anónimas.

Chihuahua adoptó esa misma estrategia el 27 de octubre de 2023. Este lanzamiento ocurrió durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, mostrando la vigencia del enfoque bilateral.

La campaña chiuhahuense comenzó con un listado inicial de 10 personas vinculadas presuntamente con delitos como homicidio, narcotráfico y tráfico de migrantes. La precisión en los delitos mencionados ayuda a focalizar la búsqueda.

Respecto a los canales de comunicación, el propio gobierno chihuahuense informó que las llamadas y reportes vía WhatsApp llegarían directamente a un centro de atención de la corporación estadounidense. Esta integración tecnológica busca agilizar la recepción y análisis de la información proporcionada por la ciudadanía.