EE.UU. participa en operaciones letales en México, según cadena estadounidense

La cadena estadounidense ha informado sobre la participación de agentes estadounidenses en operaciones letales en México, encabezadas por la división Ground Branch de la CIA. La cadena citó una fuente dentro de la Fiscalía del Estado de México para respaldar sus afirmaciones.

Desde hace un año, con diferentes grados de participación. La cadena estadounidense ha informado que la agencia incrementó su participación directa en operaciones destinadas a 'neutralizar' miembros de organizaciones criminales, siguiendo una estrategia similar a las misiones antiterroristas implementadas por EE.

UU. en Oriente Medio. Esto se ha encuadrado en la división Ground Branch, considerada como la rama paramilitar de élite de la CIA.

Además, se ha informado que un explosivo fue colocado dentro del vehículo del presunto integrante criminal. La cadena citó una fuente dentro de la Fiscalía del Estado de México





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