EE.UU. plantea levantar bloqueo naval a Irán a cambio de compromiso nuclear y desactivación de minas en Ormuz

El presidente estadounidense anunció la disposición de eliminar el bloqueo naval a los puertos iraníes, condicionada a la renuncia definitiva de Irán a armas nucleares y a la desactivación de minas submarinas en el estrecho de Ormuz, en medio de negociaciones que también contemplan el fin de sanciones y la liberación de fondos congelados.

El presidente de Estados Unidos , en una declaración reciente, anunció que su gobierno está dispuesto a levantar el bloqueo naval que mantiene sobre los puertos iraníes, siempre que Irán acepte una serie de condiciones estrictas relacionadas con su programa nuclear .

Según el mandatario, la condición esencial es que la República Islámica se comprometa de manera irrevocable a no desarrollar ni poseer nunca un arma nuclear ni una bomba atómica. Además, como parte de un posible acuerdo, se propondrá la desactivación total de las minas submarinas instaladas en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica que ha sido foco de tensiones entre ambas naciones durante décadas.

El anuncio se produce en el contexto de una serie de negociaciones secretas que, según informó la Casa Blanca, han alcanzado un punto avanzado. Los negociadores estadounidenses aseguraron que se ha llegado a un entendimiento preliminar con Teherán, aunque el acuerdo aún depende de la aprobación final del presidente y de la ratificación por parte de los legisladores estadounidenses.

Por su parte, el gobierno iraní ha negado rotundamente haber cerrado ningún trato, señalando que cualquier compromiso deberá ser verificado y aceptado por todas las partes involucradas. La propuesta incluye, además, la eliminación de las sanciones económicas que han mantenido congelados fondos iraníes en el extranjero, lo que representaría una medida significativa para aliviar la presión financiera sobre el país.

En una conferencia de prensa, el presidente reiteró que la decisión será tomada en una sala de crisis, donde se evaluarán los riesgos y beneficios de levantar el bloqueo naval y de permitir el tránsito libre de buques mercantes por los puertos iraníes. Asimismo, destacó que el alto el fuego que vigora desde el 28 de febrero entre Israel y Hamas será prolongado por 60 días, con el objetivo de crear un entorno favorable para unas negociaciones nucleares más amplias.

La comunidad internacional sigue observando con atención estos movimientos, que podrían redefinir la seguridad en el Golfo Pérsico y afectar las relaciones diplomáticas en la región. Mientras tanto, la política interna de Estados Unidos continúa bajo la presión de diversos sectores que exigen tanto una postura firme contra la proliferación nuclear como la garantía de que cualquier acuerdo no comprometa la seguridad nacional





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