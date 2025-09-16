EE.UU. pone fin a alianza entre Delta y Aeroméxico por falta de acciones del gobierno mexicano

Estados Unidos ha finalizado la alianza entre las aerolíneas Delta y Aeroméxico, argumentando que el gobierno mexicano no ha tomado medidas para restablecer las operaciones de carga en los aeropuertos internacionales del país.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos culminó la alianza entre Delta y Aeroméxico en plena conmemoración del 15 de septiembre. Esta medida llega luego de que el gobierno de Donald Trump señalara que el gobierno mexicano no ha tomado ninguna acción para restablecer la operación de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ni en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

\La Orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos, publicada en documento de más de 30 páginas, declara definitiva la decisión propuesta en la Orden 2025-7-12, que pone fin a la empresa conjunta de fijación de precios y capacidades operada por Delta y Aeroméxico. Este proceso entrará en vigor el 1 de enero de 2026. El documento, emitido durante la administración Trump, acusa a la autoridad mexicana de seguir distorsionando el mercado y actuando en contravención al Acuerdo de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México.\El Departamento de Transporte señala que el gobierno mexicano ha confiscado slots, prohibido todas las operaciones de carga en el principal aeropuerto de Ciudad de México (el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, MEX), mantenido un régimen de asignación de slots que no cumple con los estándares internacionales y favorece a Aeroméxico, y demostrado en general que puede alterar las operaciones de aviación y la planificación comercial de largo plazo de las aerolíneas mediante acciones arbitrarias. En este contexto, el Departamento de Transporte concluye que no es apropiado continuar concediendo inmunidad antimonopolio debido a la falta de competencia suficiente en el mercado.\El documento destaca que esta acción es el resultado de una evaluación objetiva basada en hechos, realizada tras casi una década de problemas persistentes de competencia, llevada a cabo mediante un proceso transparente de revisión de alianzas de empresas conjuntas. El Departamento afirma estar autorizado por el Congreso para revisar periódicamente la evolución del mercado y actuar según sea necesario para salvaguardar la competencia en los mercados nacionales e internacionales. La orden también detalla que llevará tiempo evaluar la disposición y capacidad del gobierno mexicano, ahora encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, para cumplir plenamente y de forma sostenida con el Acuerdo de Transporte Aéreo y mejorar las condiciones de competencia en el mercado bilateral.





proceso / 🏆 6. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Delta Aeroméxico Estados Unidos México Aeropuerto Internacional De La Ciudad De México Acuerdo De Transporte Aéreo Competencia Alianza Inmunidad Antimonopolio

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Estados Unidos hunde una segunda embarcación venezolana, informa Trump; tres personas murieronA través de Truth Social, el mandatario anunció lo que calificó como un golpe contra los 'narcoterroristas'; 'si estás transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, te estamos cazando', advierte

Leer más »

Desde Inglaterra, Filipinas y Estados Unidos llegan para presenciar el Grito de Independencia en Dolores HidalDolores Hidalgo volvió a convertirse en el punto de encuentro de miles de personas durante la celebración del Grito de Independencia.

Leer más »

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivasLa medida será efectiva a partir del 1 de enero de 2026

Leer más »

EU pide eliminar alianza Aeroméxico-Delta antes del 1 de enero de 2026La administración de Donald Trump argumentó que hay continuos "efectos anticompetitivos" en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México que proporcionan una ventaja injusta a Delta y Aeroméxico; Delta no tiene que vender 20% de su participación en...

Leer más »

EU ordena a Aeroméxico y Delta que pongan fin a acuerdo de colaboración antes del 1 de eneroEl Departamento de Transporte de Estados Unidos argumenta que la acción 'es necesaria debido a los continuos efectos anticompetitivos en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México que proporcionan una ventaja injusta a Delta y Aeroméxico'.

Leer más »

Emiten alerta sanitaria por contagio de sarampión en Estados Unidos, ¿afectará a México?Estados Unidos enfrenta brote de sarampión con 13 casos en Nueva York; autoridades instan a revisar vacunación MMR para prevenir contagios, especialmente en menores y viajeros internacionales

Leer más »