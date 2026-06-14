EE.UU. presiona a Cuba con sanciones que pueden constituir castigo colectivo

El embajador cubano en México denuncia que la política estadounidense, bajo el pretexto de derechos humanos, está provocando una guerra económica que afecta energía, salud y finanzas, cuestionando la legitimidad de esas sanciones.

La política exterior de Estados Unidos hacia Cuba se ha presentado habitualmente bajo el barniz de los derechos humanos , la democracia y la libertad. Sin embargo, cuando una política restringe el acceso a combustibles, limita operaciones financieras, amenaza a empresas extranjeras y encarece la vida cotidiana de millones de cubanos, surge una interrogante crucial: ¿puede una sanción transformarse en un castigo colectivo?

En una entrevista concedida a la prensa, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, fue tajante al declarar que impedir el ejercicio pleno de los derechos humanos constituye, en sí mismo, una violación de dichos derechos. Su afirmación sintetiza el eje central del debate que se despliega entre Washington y La Habana. Para la República de Cuba, la cuestión trasciende lo meramente diplomático o ideológico; es, ante todo, una cuestión material.

La escasez de combustible paraliza el transporte, debilita la red eléctrica, impide el funcionamiento normal de los hospitales y estrangula una economía que apenas puede respirar. Martínez Enríquez describió la situación como una "guerra económica" cuyo objetivo sería "desconectar a Cuba de la economía internacional". Esta afirmación no se alza en el vacío.

El embargo, mantenido como herramienta policial de la política estadounidense, se refuerza mediante el memorando presidencial NSPM‑5, en el que la Casa Blanca estipula su intención de apoyar el embargo y limitar determinadas transacciones financieras y viajes a la isla, bajo el pretexto de presionar al gobierno cubano en materia de derechos humanos y democracia. La contradicción es evidente: una política que se proclama defensora de los derechos termina erosionando las condiciones básicas para ejercerlos.

El sector energético resulta el punto más sensible del escenario. Según informó Reuters, Washington amenazó recientemente a los países que suministren combustible a Cuba con sanciones, lo que ha agravado los apagones y profundizado la crisis interna. Para el embajador, esta presión energética equivale a una forma de violencia estructural, pues no se trata solo de bloquear negocios, sino de condicionar la vida diaria de millones de personas.

Además, la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de patrocinadores del terrorismo añade una segunda capa de aislamiento. Martínez Enríquez calificó esa designación de "macabra, terrible e injusta", recordando que Cuba ha sido sede y garante de procesos de paz en Colombia, facilitando el diálogo que culminó en el acuerdo con la FARC. Resulta paradójico que un país que ha contribuido a la paz sea etiquetado como patrocinador del terrorismo.

El revés de la política de la administración anterior también pesa en la ecuación. Donald Trump revocó en enero de 2025 la decisión de su predecesor, Joe Biden, de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, manteniendo vigentes las sanciones relacionadas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) advirtió en mayo de 2026 que la Orden Ejecutiva 14404 amplía el alcance de las sanciones, afectando a personas y entidades extranjeras que realicen operaciones vinculadas con Cuba.

Así, el bloqueo se extiende más allá de la relación bilateral; impacta a terceros países, bancos, aseguradoras, navieras y empresas que prefieren evitar cualquier vínculo con la isla por temor a represalias de Washington. Este mecanismo evidencia una nueva forma de cerco: Estados Unidos ya no necesita ocupar territorios para limitar la soberanía de un Estado; basta con cortar vías de financiamiento, castigar los lazos comerciales y convertir cualquier relación con Cuba en un riesgo reputacional o legal.

Ante este panorama, la cuestión no debería limitarse a preguntar si el gobierno cubano tiene responsabilidad interna, sino si una potencia extranjera posee el derecho de intensificar deliberadamente una crisis social para lograr un objetivo político. Martínez Enríquez planteó de manera directa: "Si los responsables somos nosotros, ¿por qué es necesario aplicar estas medidas económicas?

" La discusión sobre Cuba no puede reducirse a simpatías ideológicas; es, ante todo, un debate jurídico, humanitario y geopolítico. Cuando las sanciones dejan de ser medidas selectivas y llegan a afectar energía, salud, comercio, turismo y finanzas, la frontera entre presión diplomática y asfixia económica se vuelve extremadamente tenue.

Cuba, en la actualidad, es más que una isla sancionada: es el escenario de una pregunta incómoda para el sistema internacional: ¿hasta dónde puede llegar una potencia en nombre de la democracia antes de violar los mismos derechos que dice defender





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