El gobierno de Donald Trump exige autorización para semiconductores avanzados en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil. La medida busca evitar el desvío de tecnología Nvidia a China.

El gobierno de Donald Trump ha impuesto nuevas restricciones a la exportación de semiconductores avanzados de inteligencia artificial a cinco naciones específicas: Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil. Esta normativa provisional, emitida un lunes por el Departamento de Comercio, obliga a los operadores de centros de datos en estos países a obtener autorización gubernamental previa para recibir chips de Nvidia y otros fabricantes estadounidenses.

Mecanismo de restricción y autoridades implicadas

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS), dependiente del Departamento de Comercio, ha detallado que el objetivo central de esta medida es garantizar que las restricciones vigentes sobre tecnología estadounidense sensible no sean eludidas. El documento oficial asegura que la norma ha sido redactada bajo las directrices del Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional.

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El mecanismo exige que los exportadores verifiquen que tales chips no sean desviados ilegalmente hacia China. Washington afirma que esta acción es necesaria para proteger su liderazgo mundial en computación avanzada mientras asegura que la tecnología no amenace la seguridad nacional estadounidense.

Contexto del espionaje y la figura de Jensen Huang

La decisión se produce en medio de investigaciones sobre la exportación de semiconductores tras el presunto caso de espionaje relacionado con Jensen Huang, el ya ex consejero delegado de Nvidia. Huang admitió haber mantenido una relación con Alice Huang, ex ejecutiva de Megaspeed International, una empresa con sede en Singapur.

Estados Unidos ha señalado a Megaspeed International por posibles infracciones de las normas de control de exportaciones, aunque la empresa negó haber cometido irregularidad alguna. Alice Huang se encuentra actualmente en China, lo que añade complejidad al escenario geopolítico y empresarial alrededor de la cadena de suministro de semiconductores.

Impacto diplomático y reacción de China

El anuncio del Departamento de Comercio coincidió con la presencia del presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de la Administración en cumbres regionales para abordar los controles de tecnología avanzada. La medida ha sido recibida con firme crítica por Pekín, que acusó a Washington de abuso de jurisdicción extraterritorial.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, calificó la acción como una coerción económica destinada a reprimir injustificadamente el desarrollo de las industrias de alta tecnología de China. Guo advirtió que esta práctica altera la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales.

Próximos pasos y respuesta internacional

La tensión diplomática aumenta con la proximidad de la cumbre de líderes de la APEC en Shenzhen, programada para el próximo jueves. En este evento, se prevé que se aborde nuevamente la cuestión de los controles estadounidenses a la exportación de tecnología de punta.

El portavoz chino indicó que Pekín adoptará las medidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos. La situación deja a las empresas de Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil bajo un estricto escrutinio para asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciones de la BIS y evitar sanciones o interrupciones en el suministro de componentes críticos.