EE.UU. sanciona a la petrolera estatal cubana CUPET intensificando el cerco energético a la isla

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET), prohibiéndole cualquier transacción con el sistema financiero estadounidense. La medida, justificada por acusaciones de uso represivo de la energía, fue condenada por La Habana como un endurecimiento del bloqueo que busca asfixiar al pueblo cubano.

Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra la República de Cuba , centrándose en su sector energético estatal. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio , designa a la empresa Unión Cuba -Petróleo ( CUPET ), la compañía estatal que controla la exploración, extracción, refinación y distribución de petróleo y combustibles en la isla.

Según el comunicado del Departamento de Estado, esta sanción prohíbe a CUPET realizar cualquier transacción financiera o comercial con entidades o individuos estadounidenses, aislando aún más a la empresa del sistema financiero internacional. La justificación oficial argumenta que el gobierno cubano utiliza los recursos energéticos como un instrumento de represión y para sostener lo que describen como una cleptocracia, priorizando el abastecimiento de sus fuerzas militares y de seguridad sobre las necesidades de la población civil.

Esta acción es un escalón más en la serie de medidas unilaterales que busca incrementar la presión económica sobre el régimen cubano. El gobierno cubano ha rechazado enérgicamente esta nueva sanción. El viceprimer ministro Osar Pérez-Oliva Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, calificó la medida en la plataforma X como un profundizamiento del "cerco energético" y una contribución al "genocidio que comete contra el pueblo cubano".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al secretario Rubio de buscar "reforzar aún más el cerco económico y energético contra Cuba" motivado por "ambiciones de conquista" y "aspiraciones presidenciales". Ambas respuestas enmarcan la sanción dentro de la histórica política de embargo/bloqueo económico, calificándola como un acto de agresión que busca asfixiar a la nación caribeña y no como una medida para presionar por cambios políticos o de derechos humanos.

Este nuevo golpe al sector energético cubano ocurre menos de una semana después de que la administración estadounidense sancionara al presidente Miguel Díaz-Canel, a otros altos funcionarios del gobierno y a varias instituciones. La estrategia de Washington parece apuntar a estrangular las fuentes de ingresos y financiación del Estado, con el objetivo declarado de forzar una transición política.

Sin embargo, críticos y analistas señalan que estas medidas suelen recaer desproporcionadamente en la población general, agravando la escasez de combustible, los apagones y las dificultades logísticas diarias, mientras que el aparato de seguridad y la élite gobernante tienden a mantener el control sobre los recursos limitados. La escalada tensa las relaciones bilaterales y complica cualquier futuro diálogo, al tiempo que se inscribe en un contexto internacional más amplio donde potencias como Rusia y China mantienen lazos económicos y políticos con La Habana, mitigando parcialmente el impacto del aislamiento estadounidense.

La situación plantea interrogantes sobre la eficacia de la coercion económica como herramienta de política exterior y sobre el sufrimiento humano que genera





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