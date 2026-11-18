Estados Unidos y Venezuela establecen lazos de defensa y inteligencia tras la captura de Nicolás Maduro. Pete Hegseth viaja a Caracas para reafirmar alianzas regionales contra el crimen transnacional.

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha viajado a Caracas para mantener un encuentro decisivo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, marcando un giro significativo en las relaciones bilaterales. Tras la reunión, ambos gobiernos confirmaron la firma de un acuerdo destinado a restablecer la cooperación militar, un paso que incluye la capacitación conjunta y el intercambio de inteligencia entre las fuerzas armadas de ambas naciones.

Este anuncio oficial representa un nuevo capítulo en la relación entre los dos países, ocurriendo apenas meses después de la captura del ex líder venezolano, Nicolás Maduro. El acuerdo busca profundizar la alianza de defensa utilizando la experiencia del Departamento de Guerra estadounidense junto con los recursos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas.

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Acuerdo de Cooperación y Defensa

El documento firmado establece un marco para trabajar hombro a hombro, con el objetivo explícito de garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales organizados. La cooperación se centra en asegurar las fronteras soberanas de Venezuela bajo la supervisión y asistencia técnica de las autoridades estadounidenses.

En declaraciones tras el encuentro, Hegseth expresó su aprecio por el liderazgo y la compromiso de Rodríguez con su país. El funcionario estadounidense subrayó que la alianza permitirá profundizar la cooperación de defensa en formas que utilicen la experiencia del ejército estadounidense y del Departamento de Guerra al lado de las grandes capacidades de la militar venezolana.

Contexto de la Captura de Maduro

La visita del Secretario de Guerra no es casual, pues Hegseth fue uno de los principales arquitectos de la operación militar que derrotó a las fuerzas armadas venezolanas en apenas 48 minutos. Esta acción rápida logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, poniendo fin a su régimen y facilitando el control de los complejos militares clave.

Uno de los principales centros de poder militar, el Fuerte Tiuna en Caracas, fue tomado durante esta ofensiva. Desde entonces, Estados Unidos ha ejercido un dominio y control significativo sobre el territorio venezolano durante los últimos diez meses, una realidad que se refleja en la actual visita diplomática y militar a la capital.

Operaciones Regionales y Alianzas

La cooperación militar anunciada se enmarca en una estrategia más amplia que incluye operaciones recientes contra grupos criminales y insurgentes. Se han documentado episodios donde drones de Estados Unidos atacaron a miembros de bandas como el Tren de Aragua, así como bombardeos en la frontera contra elementos del Ejército de Liberación Nacional que causaron al menos una veintena de muertes.

Además de la reunión en Caracas, la agenda de Hegseth se extenderá a Colombia y Ecuador. El Secretario de Guerra busca reafirmar la alianza militar con estos vecinos, consolidando una red de seguridad regional contra los enemigos comunes y los elementos que amenazan la estabilidad del Caribe y Sudamérica.

Próximos Pasos y Seguridad Nacional

La nueva fase de relaciones se centra en garantizar la seguridad nacional de la región mediante la integración de capacidades de inteligencia y defensa. El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha comenzado a alinear las directrices de la Casa Blanca con las acciones de las fuerzas armadas venezolanas.

Mientras Maduro enfrenta ahora la justicia de Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo, la firma de este acuerdo establece un precedente de colaboración técnica. Este esfuerzo conjunto busca estabilizar la zona y prevenir el flujo de amenazas transnacionales que afectan la seguridad de todos los países involucrados.