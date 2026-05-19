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Eficiencia de Mínimo: Losçiembros de la Cúpula de Gobierno de Cuba Efectivamente Sancionados

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Eficiencia de Mínimo: Losçiembros de la Cúpula de Gobierno de Cuba Efectivamente Sancionados
CubaDonald TrumpMarco Rubio
📆5/19/2026 2:07 PM
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Después de una investigación, el Departamento del Tesoro denunció sanciones contra 11 personas clave en la política cubana, incluida Rosabel Gamon Verde, ministra de Justicia, y Vicente de la O Levy, titular de Energía.

Ante la escasez de productos provocada por el cerco energético dictado por Estados Unidos, habitantes de La Habana se ven obligados a hacer largas filas para comprar.

Afp, El gobierno de Donald Trump anunció este lunes nuevas sanciones contra integrantes de la cúpula cubana, mientras senadores republicanos rechazaron acciones militares y algunos líderes empresariales argumentaron a favor de que la Casa Blanca negocie con el actual gobierno de la isla una apertura económica para inversión estadunidense

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Cuba Donald Trump Marco Rubio Energia Nuclear Y Energía Convencional Roel Juste Ministero De Comunicaciones Y Salud

 

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