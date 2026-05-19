Eficiencia de Mínimo: Losçiembros de la Cúpula de Gobierno de Cuba Efectivamente Sancionados

Después de una investigación, el Departamento del Tesoro denunció sanciones contra 11 personas clave en la política cubana, incluida Rosabel Gamon Verde, ministra de Justicia, y Vicente de la O Levy, titular de Energía.

Ante la escasez de productos provocada por el cerco energético dictado por Estados Unidos, habitantes de La Habana se ven obligados a hacer largas filas para comprar.

Afp, El gobierno de Donald Trump anunció este lunes nuevas sanciones contra integrantes de la cúpula cubana, mientras senadores republicanos rechazaron acciones militares y algunos líderes empresariales argumentaron a favor de que la Casa Blanca negocie con el actual gobierno de la isla una apertura económica para inversión estadunidense





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