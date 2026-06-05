Efraín Juárez podría dejar los Pumas de la UNAM tras no renovación de contrato

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, estaría a punto de dejar su cargo luego de que la directiva no le renovara su contrato. Aunque no hay una confirmación oficial, se especula que Juárez presentó su renuncia debido a diferencias con la directiva del equipo.

Parece que Efraín Juárez está a punto de dejar su cargo como director técnico de los Pumas de la UNAM, según reportes de distintos medios.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, se especula que Juárez presentó su renuncia debido a diferencias con la directiva del equipo. A lo largo de la semana pasada, circuló la información de que Juárez no continuaría como técnico de los Pumas a pesar de tener contrato por seis meses más.

Sin embargo, recently se reveló el verdadero motivo detrás de su posible salida. Según diversos medios deportivos, la directiva de los Pumas no le renovó el contrato a Juárez, lo que habría llevado a su renuncia.

'Mutuo acuerdo... no quisieron renovarme', habría declarado Juárez. Aunque ni los Pumas ni Juárez han emitido un comunicado oficial sobre su continuidad, el periodista César Luis Merlo indicó que el técnico renunció por teléfono y que el equipo ya busca a su reemplazo. Durante su tiempo en los Pumas, Juárez logró llevar al equipo a rondas finales en tres torneos, incluyendo el subcampeonato en el Torneo Clausura 2026





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