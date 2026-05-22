Efraín Juárez se parte TODO contra Cruz Azul ante Pumas por arbitraje y maldición en Liga MX

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, salió en defensa de su equipo al comentar las polémicas acciones y phạtales durante el partido contra Cruz Azul en la final de vuelta del Clausura 2026. Juárez cuestionó el favoritismo de Cruz Azul y se refirió a la 'maldición' contra el equipo azulgrana en la Liga MX.

Efraín Juárez se partió TODO contra Cruz Azul por quejarse del arbitraje. La terrible maldición que condena a Cruz Azul ante Pumas en la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MXDurante el juego hubo un par de acciones puntuales muy polémicas.

Entre ellas un penalti que se echó para atrás luego de la revisión en el VAR por fuera de lugar, aunque para🗣️ "Tendrían que multarlo, ¿no? No hay que ensuciar la final, ha sido una final maravillosa.

""Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul trate de sacar ventaja de circunstancias cuando, en esta liguilla, ellos han sido los más beneficiados. No hay que olvidar minuto 30 contra Atlas, una mano que termina en contra y no la marcan, el penal ante Chivas y la mano de Fernández, que a mí sí me la marcan contra América y a él no. Que todavía tengan la osadía de quejarse cuando están aquí por esas circunstancias, porque si no, probablemente Chivas estaría peleando otra cosa", dijo el DT de Pumas





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