Efrain Juarez Presumida Salida del Club Universidad Nacional

El director tecnico de los Pumas de la UNAM, Efrain Juarez, se encuentra en una presunta salida del equipo subcampeon del Clausura 2026. Las versiones comenzaron a circular desde la cancha de los medios, donde el periodista Alejandro Gomez durante el programa AS en W reveló que Juarez no seguiria en la institucin.

Momentos de tensin se viven en el Club Universidad Nacional luego de que este lunes 24 de mayo se difundiera la presunta salida de Efrain Juarez del equipo subcampeon del Clausura 2026 .

Los felinos perdieron la Gran Final ante Cruz Azul con un marcador de 2-1. En El Heraldo de Mexico te compartimos toda la informacin disponible hasta este momento sobre el futuro del director tecnico de los Pumas de la UNAM. Las versiones comenzaron a circular desde la cancha de los medios, donde el periodista Alejandro Gomez durante el programa AS en W reveló que Juarez no seguiria en la institucin.

Los nmeros de Efrain como tecnico de los Pumas son de 60 partidos en los que gano 24, empato 19 y perdi en 17 ocasiones, adems de un subcampeonato en el torneo Clausura 2026. De acuerdo con el periodista, Juarez le habra confesado por mensaje que tras perder el ttulo su direccin sera Europa.

Se sabe que hay rumores de que Juarez volveria al Viejo Continente especficamente al Standard de Lieja o al Club Brujas en la liga de Belgica, adems de un posible inters de un club de la Major League Soccer donde ya trabaj como asistente en New York City FC. Sin embargo, a diferencia de la primera versi, fuentes cercanas a Pumas compartieron a ESPN que Efrain Juarez se quedaria 6 meses ms hasta el termino de su contrato en diciembre.

Por lo que Efrain estar encariendo nuevamente un torneo con las esperanzas de romper la sequa de 15 aos sin ttulo





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