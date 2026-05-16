Eiza González presumió su relación con Grigor Dimitrov y celebró su cumpleaños número 35

La actriz mexicana Eiza González, de 36 años de edad, no dudó en presumir su relación amorosa con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, ya que a través de redes sociales le dedicó un tierno mensaje con el que dejó entrever que el noviazgo es cada vez más sólido. Eiza González celebra a su novio, Grigor Dimitrov, por su cumpleaños número 35.

La actriz mexicana Eiza González , de 36 años de edad, no dudó en presumir su relación amorosa con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov , ya que a través de redes sociales le dedicó un tierno mensaje con el que dejó entrever que el noviazgo es cada vez más sólido.

Eiza González celebra a su novio, Grigor Dimitrov, por su cumpleaños número 35. El mensaje de la actriz está acompañado de una foto en la que aparece el tenista bulgaro, con quien empezó a salir en 2025. Confirmaron su romance a mediados de mayo en el Festival de Cannes después de que fueron blanco de especulaciones románticas en torno a ellos; posteriormente la también modelo mexicana oficializó el noviazgo al dedicarle un mensaje de cumpleaños al deportista.

A poco más de un año de esto, Eiza González y Grigor Dimitrov no sólo mantienen su romance, sino que demuestran que tienen una relación sólida. En general, son privados con su vida personal, pero en ocasiones especiales como la de hoy gritan su amor a los cuatro vientos





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