Ejecuciones en Irán: Tres hombres ajusticiados por activismo pro israelí y estadounidense

Irán ejecuta a tres hombres acusados de actuar a favor de Israel y EE.UU. Durante protestas. La cifra total de ajusticiamientos vinculados a los disturbios de enero supera los 39 fallecidos.

Las autoridades judiciales de Irán confirmaron el domingo haber ejecutado a tres hombres condenados por llevar a cabo operaciones en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en enero. El poder judicial iraní informó que las sentencias de muerte contra Hassan Divband, Hamid Kazemi y Reza Zanganeh se llevaron a cabo esa misma mañana tras haber sido confirmadas por la Corte Suprema.

El portal web Mizan detalló que los tres individuos fueron declarados culpables de participar en actividades operativas en nombre del régimen sionista israelí, Estados Unidos y otros grupos hostiles. Según el reporte oficial, estos hombres lanzaron cócteles molotov y granadas, utilizaron armas blancas y de fuego e incendiaron instalaciones públicas en la ciudad de Karaj, situada al oeste de Teherán.

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Contexto de las protestas y cifras oficiales

El movimiento de protesta, que estalló en diciembre por el elevado costo de la vida, evolucionó rápidamente hacia manifestaciones antigubernamentales generalizadas que alcanzaron su punto álgido los días 8 y 9 de enero. Las autoridades iraníes informaron de más de 3,000 muertos y atribuyeron la violencia a actos terroristas orquestados por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales con sede en el extranjero han citado cifras más altas y sostienen que las fuerzas de seguridad iraníes dispararon contra los manifestantes.

Aumento histórico en ejecuciones

El número de ejecuciones en Irán ha aumentado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada a finales de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica. Con las tres ejecuciones recientes, la cifra de personas que han sido ahorcadas por condenas relacionadas con las protestas de enero asciende a al menos 39. El martes pasado, las autoridades iraníes habían ejecutado a dos hombres condenados por su presunta implicación en la muerte de cuatro policías durante las protestas de enero en la ciudad central de Isfahán.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2,159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981. La República Islámica ha calificado las manifestaciones de disturbios o intento de golpe de Estado orquestado por Israel y Estados Unidos.