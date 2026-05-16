Ejecutan a segundo líder máximo de ISIS en África

El presidente Donald Trump afirmó que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron al segundo al mando del grupo Estado Islámico en el país africano mediante una publicación en su plataforma de redes.

El presidente Donald Trump afirmó en su publicación de Truth Social que las fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron al segundo al mando del grupo Estado Islámico (EI) en el país africano en una operación meticulosamente planificada y compleja.

Inmediatamente después, el presidente agradeció al Gobierno de Nigeria por su colaboración en esta operación y deseó que Dios los bendiga a Estados Unidos. El segundo al mando de ISIS en todo el mundo, Abu-Bilal al-Minuki, fue abatido durante esta misión por parte de las fuerzas estadounidenses y nigerianas. Con su eliminación, la operación global de ISIS queda enormemente disminuida. El origen y el desarrollo de la misión no se detallan en el texto presentado.

Se limita a informar sobre la captura y abatimiento de Abu-Bilal al-Minuki y al agradecimiento del presidente por la colaboración de las autoridades nigerianas en dicha operación





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