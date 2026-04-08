Ejecutan a un hombre en su domicilio en la colonia Miguel Hidalgo de Irapuato

Un hombre fue asesinado a balazos en su domicilio en la colonia Miguel Hidalgo de Irapuato. Hombres armados irrumpieron en la vivienda mientras la víctima cenaba, provocando conmoción y dolor en la comunidad. Las autoridades investigan el suceso.

Irapuato , Guanajuato .- Un suceso trágico conmociona a la colonia Miguel Hidalgo. Hombres armados irrumpieron en un domicilio mientras su ocupante se encontraba cenando, perpetrando un ataque que culminó con la ejecución de un hombre. La violencia, una vez más, se hizo presente en la ciudad, dejando tras de sí dolor y consternación. Los hechos ocurrieron en la calle San Pedro, cerca de la esquina con Independencia.

Testigos presenciales indicaron que los agresores ingresaron a la vivienda por la fuerza, sembrando el terror entre los presentes.\Según los testimonios de los familiares, los atacantes se dirigieron directamente a la cocina, donde se encontraba Roberto Márquez, la víctima. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra él, causándole heridas de gravedad. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, los paramédicos que llegaron al lugar constataron que ya no presentaba signos vitales. Los demás familiares, aunque ilesos físicamente, sufrieron un profundo estado de shock tras presenciar la brutal agresión. El suceso fue reportado de inmediato al número de emergencias 911, lo que desencadenó la respuesta de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona con cintas amarillas, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes, recopilando evidencia y elaborando la carpeta de investigación pertinente. \El cuerpo de Roberto, de 58 años, fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley, un procedimiento necesario para determinar las causas exactas de la muerte. Paralelamente, el Centro de Atención Integral a Víctimas brindó apoyo psicológico a los familiares, quienes enfrentan un duelo devastador. Este lamentable incidente se suma a la creciente ola de violencia que azota la región, generando preocupación y exigiendo una pronta respuesta por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La comunidad de Irapuato clama por justicia y por medidas efectivas que pongan freno a la delincuencia





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irapuato Ejecución Violencia Colonia Miguel Hidalgo Guanajuato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roban camión de rescate privado en San Miguel de Allende; lo localizan en Dolores HidalgoLa unidad, con GPS, fue hallada en un predio de la colonia Las Américas. La Fiscalía levantó indicios; la empresa presentó denuncia

Read more »

Camión de rescate robado en San Miguel de Allende fue localizado en Dolores HidalgoTenían la unidad bajo resguardo en una pensión privada, pese a sus grandes dimenciones y logotipos los ladrones lograron trasladarla hasta Dolores, donde fue localizada con rastreo satelital

Read more »

Tabe niega Fan Fests del Mundial en Miguel Hidalgo por falta de recursosEl alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anuncia que la demarcación no autorizará Fan Fests del Mundial de Fútbol debido a la falta de recursos y personal para gestionar eventos masivos sin afectar los servicios esenciales. Solicitará una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México para replantear requerimientos presupuestales.

Read more »

Rechaza Miguel Hidalgo un Fan Fest del MundialMundial 2026

Read more »

Niegan Fan Fest durante el Mundial en Miguel Hidalgo; “es una venganza”, señala MorenaEl grupo parlamentario de Morena en el Congreso local señaló que fue una represalia por la cancelación de Alicia en el País de las Maravillas

Read more »

Rechazan campo de golf en San Miguel de Allende; podrían reubicarlo en Dolores HidalgoEl alcalde Mauricio Trejo afirmó que el campo de golf en San Miguel de Allende no es viable en San Luis Rey por su cercanía con otro

Read more »