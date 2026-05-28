Ejecutan cateos en la Ciudad de México para localizar mercancía robada en Lerma

La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades ministeriales ejecutaron cateos en diferentes inmuebles de la Ciudad de México para localizar productos y equipo tecnológico sustraídos en un asalto ocurrido en una bodega farmacéutica de Lerma, Estado de México.

La Guardia Nacional , la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) y autoridades ministeriales ejecutaron cateos en diferentes inmuebles de la Ciudad de México para localizar productos y equipo tecnológico sustraídos en un asalto ocurrido en una bodega farmacéutica de Lerma , Estado de México.

Las acciones incluyeron el seguimiento a vehículos utilizados durante el traslado de la mercancía robada y el análisis de cámaras del C5 mexiquense. En uno de los operativos, autoridades localizaron a una persona presuntamente privada de la libertad y detuvieron a nueve personas, entre ellas un adolescente. Las autoridades también aseguraron mil 100 cajas y 5 mil piezas individuales de medicamento controlado relacionadas con el robo en una clínica de 'medicina de primer contacto' ubicada en la colonia Portales Norte.

La investigación continúa para localizar el resto de la mercancía robada e identificar a otros posibles involucrados





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