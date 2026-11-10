Ejercicios para ganar músculo: remo, sentadillas y peso muerto

Remo con banca inclinado, sentadillas y peso muerto figuran entre los ejercicios que ayudan a generar más músculo, según expertos citados en la nota.

La activación física se ha convertido en uno de los hábitos más fuertes entre las nuevas generaciones. Una de las razones es la posibilidad de lucir cuerpos más marcados mediante distintos ejercicios, algo que tiende a elevar el estado de ánimo de quienes los practican frente a los demás.

Expertos en la materia señalan que existen ejercicios claros y específicos que pueden ayudar a que el músculo crezca con más rapidez. Para responder a la pregunta de qué ejercicios generan más músculo en el cuerpo, la nota reúne los movimientos que los especialistas recomiendan con mayor frecuencia.

Also read Harry Kane queda excluido del FIFPro World XI a pesar de ganar el Balón de Oro

Ejercicios clave para aumentar el músculo

El remo con banca inclinado es el primer ejercicio destacado. Técnicamente beneficia a articulaciones como el hombro y el codo, pero su postura obliga a que el cuerpo en general se exija al máximo.

Por esa razón, este movimiento se ha convertido en uno de los ejercicios más importantes para el aumento del músculo. Su ejecución involucra al cuerpo de forma amplia y no se limita a una sola zona.

Las sentadillas son uno de los ejercicios compuestos más conocidos en la actualidad. Cuentan con un amplio rango de movimiento, tanto en la rodilla como en la cadera, lo que permite activar el músculo hasta la zona de los cuadríceps y los glúteos.

El peso muerto también figura entre los favoritos. Este ejercicio beneficia a todo el cuerpo porque involucra a la gran mayoría de los músculos, entre ellos los antebrazos, la espalda y las piernas, razón por la cual es popular tanto entre jóvenes como entre adultos.

Movimientos compuestos y su importancia en el entrenamiento

Los movimientos compuestos mencionados, según el entrenador Don Saladino, resultan mucho más efectivos cuando involucran a todo el cuerpo. Esta característica es lo que los distingue de los ejercicios que trabajan una sola zona de forma aislada.

El entrenador también subraya que los beneficios dependen de la forma de ejecución. Los movimientos compuestos deben realizarse de manera correcta para aprovechar su efecto, ya que el aprovechamiento completo del ejercicio está ligado a una técnica adecuada.

Ejecución correcta para evitar lesiones frecuentes

Si los movimientos compuestos no se ejecutan de forma correcta, las lesiones pueden convertirse en una constante en la persona que entrena. Esta advertencia de Don Saladino es el punto central para quienes buscan ganar músculo con estos ejercicios.

En la práctica, esto significa que el objetivo de aumentar el músculo con remo inclinado, sentadillas y peso muerto debe ir acompañado de una técnica cuidada. La nota no detalla protocolos específicos, por lo que la recomendación general es consultar a un entrenador antes de iniciar una rutina con estos ejercicios.