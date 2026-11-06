Ejército de Corea del Sur enfrenta polémica por clases de modelaje militar

El Ejército de Corea del Sur enfrenta duras críticas tras impartir lecciones de pasarela a tropas de élite, un acto que la oposición califica de absurdo y fuera de lugar.

El Ejército de Corea del Sur se encuentra en el centro de una intensa controversia pública tras la difusión de imágenes de una unidad de tropas de élite recibiendo instrucciones de pasarela. La actividad, titulada K-Walking Performance Military Festival , se llevó a cabo el jueves 29 de octubre en una base de la 1a Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas. Modelos profesionales, vestidas con minifaldas de camuflaje y tacones, guiaron a los soldados en técnicas de postura y caminata para mejorar su presencia física. Esta iniciativa, presentada por los militares como una herramienta para la educación del carácter, ha sido duramente cuestionada por la oposición política y sectores de la ciudadanía que consideran el ejercicio irrelevante para la defensa nacional.

Detalles de la Formación y Propósito Militar

La actividad generó controversia al mostrar a soldados de la 1a Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas, unidad famosa por su papel en el fallido intento de imponer la ley marcial hace dos años, recibiendo lecciones de modelaje. Según informó el diario local Chosun Ilbo , el objetivo declarado por el Ejército era ayudar a los militares a adoptar una postura correcta al caminar, utilizando la técnica catwalk . Esta metodología, altamente popular en la industria de la moda, consiste en un paso rítmico, seguro y elegante donde un pie se coloca prácticamente delante del otro, imitando el movimiento de un felino. Los instructores modelos dirigieron los ejercicios de pose y caminata durante el festival militar, buscando proyectar una imagen de disciplina y elegancia en las tropas.

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Reacción de la Oposición Política

A pesar de las intenciones formativas de los militares, la respuesta de la oposición política fue la más destacable y severa. El viernes, tras la difusión de las imágenes, el Partido del Poder Popular acusó al Ejército de Corea del Sur de haberse vuelto completamente loco. Yoo Seung-min , miembro destacado de dicha formación, criticó duramente la justificación oficial en declaraciones citadas por Chosun Ilbo . El político calificó de ridícula y absurda la explicación de la unidad sobre realizar un entrenamiento de marcha ejemplar para la educación del carácter de los soldados. Esta postura refleja un escepticismo profundo sobre la utilidad práctica de tales ejercicios en el contexto actual de las fuerzas armadas surcoreanas.

Desacuerdo Interno y Escalada en Redes Sociales

La polémica no solo provino del exterior, sino que también encontró resistencias dentro de las filas militares y en la opinión pública. Oficiales del Ejército expresaron su desacuerdo con la actividad, asegurando a la cadena local YTN que no comprendían la razón de la clase de modelaje cuando existían tantas otras prioridades para la preparación militar. La controversia escaló rápidamente en redes sociales y medios de comunicación del país asiático, generando un debate amplio sobre la asignación de recursos y el enfoque de los entrenamientos. Los ciudadanos cuestionaron la idoneidad de invertir tiempo en la estética de la marcha cuando las amenazas de seguridad requerían tácticas de combate y misiones de alto riesgo.

Respuesta Oficial y Próximos Pasos del Ejército

Ante la creciente presión mediática y política, el Ejército de Corea del Sur emitió una respuesta inmediata para intentar apaciguar los ánimos. De acuerdo con lo reportado por YTN , el mando militar se comprometió a reforzar la revisión de sus programas formativos para adecuarlos mejor a sus objetivos estratégicos. Los responsables reconocieron que no habían examinado adecuadamente la pertinencia de la actividad antes de celebrarla, admitiendo un fallo en el proceso de validación del entrenamiento. Este incidente sirve como un recordatorio de la sensibilidad pública respecto a las actividades de las fuerzas armadas y la necesidad de alinear claramente los ejercicios de formación con las percepciones de relevancia nacional.