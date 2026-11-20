El Ejército de EE.UU. retrasa la detonación de 5 toneladas de azida de plomo en Iowa por riesgo térmico. Middletown y condados cercanos exigen precauciones ante la nube tóxica prevista para el viernes.

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado la pospuesta de su operación programada para detonar cinco toneladas de material químico explosivo en la Planta de Municiones del Ejército, ubicada en las cercanías de Middletown, Iowa. Inicialmente prevista para este viernes, la maniobra ha sido trasladada al 23 de noviembre por motivos de seguridad operativa, aunque las autoridades locales y grupos ecologistas mantienen la alarma activa respecto a la dispersión de una nube contaminante rica en partículas de plomo.

Pospuesta detonación por riesgo térmico del material

La decisión de retrasar la explosión hasta el 23 de noviembre fue anunciada por Adam R. Telle, secretario interino del Ejército de Estados Unidos, quien indicó en la red social X que el Mando de Materiales del Ejército debería esperar hasta el último momento posible antes de una caída pronosticada en las temperaturas ambientales. Según el funcionario militar, las bajas temperaturas pueden provocar que la azida de plomo, el compuesto químico almacenado en los búnkeres de la instalación, se vuelva inestable, lo que incrementaría significativamente el riesgo de una detonación accidental no controlada durante el manejo o el proceso de eliminación.

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Este retraso operativo se produce semanas después de que, en marzo del año en curso, se descubriera la presencia de azida de plomo degradada almacenada en las instalaciones de Iowa. La azida de plomo es un material compuesto químicamente por plomo y nitrógeno que se utiliza comúnmente como detonador primario en sistemas de armamento. En una configuración de bomba tradicional, la fuerza generada por la explosión inicial de este detonador es necesaria para aplicar la presión mecánica requerida y activar el TNT, el cual no reacciona por sí solo sin ese estímulo externo.

Alerta sanitaria y medidas para Middletown y condados

Las autoridades sanitarias y militares han emitido instrucciones estrictas para la comunidad de Middletown, donde se prevé que la nube de partículas de plomo se dispersará en el aire y se depositará en el suelo. Los residentes son instados a abandonar sus hogares inmediatamente si es posible; en caso de no poder hacerlo, deben permanecer en el interior de sus residencias manteniendo puertas y ventanas completamente cerradas para evitar la inhalación o contacto con el elemento tóxico. El plomo es reconocido por la toxicidad severa que provoca tanto en humanos como en animales, sin que exista un umbral de seguridad conocido para su presencia en el aire o el agua.

La alerta no se limita exclusivamente a la localidad de Middletown, sino que también afecta a áreas circundantes como el condado de Des Moines y el condado de Johnson, situado a 110 kilómetros al norte de Middletown. Aunque las autoridades del condado de Johnson aseguran que la nube de plomo no cruzará su territorio, han recomendado a sus pobladores mantener las ventanas y puertas cerradas, así como lavar o retirar del exterior objetos susceptibles de contaminarse con las partículas que viajan con el viento.

Demanda ecologista y evaluación de la EPA

Ante la amenaza sanitaria, varios grupos ecologistas han interpuesto una demanda legal contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Ejército de Estados Unidos, argumentando que la agencia federal no exigió oficialmente al ejército que considerara alternativas viables y seguras para la eliminación del material. La acción judicial sostiene además que el Ejército no advirtió debidamente a la comunidad sobre sus planes de detonación, violando protocolos de transparencia y seguridad pública. Los demandantes sostienen que ninguna cantidad de plomo se considera inocua debido a sus graves daños neurológicos, especialmente en la población infantil.

Por su parte, documentos oficiales de la EPA revelan que sí se evaluaron otras opciones de eliminación, como la neutralización y descomposición química del contenido de los barriles mediante la aplicación de otras sustancias reactivas. No obstante, el informe oficial concluyó que manipular el material explosivo de esa manera aumentaría exponencialmente el riesgo de una detonación accidental prematura. A pesar de estas advertencias, el Ejército mantiene que la detonación controlada es el método viable, ofreciendo actualizaciones de seguimiento durante las seis horas posteriores al evento, una medida que los residentes consideran insuficiente para garantizar su salud a largo plazo.