Ejidatarios liberan accesos al AIFA y CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA

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Ejidatarios liberan accesos al AIFA tras casi 40 horas de bloqueo; llegan a acuerdos con gobierno del Edomex CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA , afirma NYT; asegura que fue con inteligencia y no en terreno Responde Maru Campos a Morena tras anuncio de juicio político en Chihuahua; ‘no tenemos nada que ocultar’, dice CNN.

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CIA implicada en asesinato a líder del Cártel de Sinaloa según CNN y reportistasCNN y reportistas divulgaron que la CIA participaba en ataques letales contra operadores de cárteles y generalmente trataba de trabajar en colaboración con autoridades estatales y locales, en particular en México.

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Señalamientos contra morenista por vínculos con narcotráfico y facción del Cártel de Sinaloa en SinaloaLos partidos políticos del régimen, PRI, PAN y PRD, señalaron a Rubén Rocha Moya como sospechoso de usarse como flanco derecho en los arreglos electorales en Sinaloa por parte de miembros de la facción Los Chapitos, de Los Zetas, y del Cártel de Sinaloa. Además, habrían relacionados las amenazas y secuestros a operadores electorales con las nominaciones para la elección local de Morena.

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CIA desmiente reporte de CNN sobre ataque contra el Cártel de SinaloaEl reporte señalaba que la explosión formaba parte de una campaña contra el narcotráfico

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CIA niega participación en atentado contra operador del Cártel de Sinaloa en EdomexLa agencia estadounidense rechazó el reportaje de CNN sobre una presunta operación encubierta contra “El Payín” cerca del AIFA

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