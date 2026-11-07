El Ahijado de la Muerte: Cine mexicano y Día de Muertos

Análisis de la película El Ahijado de la Muerte (1946) y su representación de la festividad, destacando su innovación cinematográfica y contexto social en el cine mexicano.

La celebración del Día de Muertos ha sido un tema recurrente en la cinematografía mexicana, abordado con distintas perspectivas y enfoques a lo largo de las décadas. Si bien la obra cumbre de Roberto Gavaldón, Macario (1960), se considera una de las representaciones más acertadas de esta festividad, no es la única en el ámbito nacional. Otros títulos, desde diferentes géneros, han recurrido a esta tradición para construir narrativas significativas dentro del cine local.

Antecedentes cinematográficos y la obra de Alcoriza

Tres años antes de Macario, llegó a las pantallas La Dulce Enemiga (1957) del director Tito Davison, protagonizada por Silvia Pinal. En el rubro de la animación destaca La Leyenda de la Nahuala (2007) de Ricardo Arnaiz, mientras que en la década de los 80 se estrenó Los Hijos de la Guayaba, Día de Difuntos (1988), escrita y dirigida por Luis Alcoriza. Este dato es crucial porque Luis Alcoriza, junto con su esposa Janet, escribió la primera película mexicana que tomó abiertamente el tema del Día de Muertos.

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Aunque el cineasta soviético Serguéi Eisenstein filmó ¡Que Viva México! en 1930 con un episodio dedicado a esta festividad, no se considera cine mexicano per se. La producción pionora en este sentido fue El Ahijado de la Muerte (1946), del director estadounidense Norman Foster. La película se estrenó el 31 de octubre de 1946 en el desaparecido cine Palacio. Cabe destacar que este filme se rodó 11 años antes que El séptimo sello, obra de Ingmar Bergman, quien popularizó el tema en Europa.

Adaptación y contexto social de la historia

A diferencia de Traven, quien adapta sin reparo la obra de los Hermanos Grimm en Macario, los Alcoriza se decantan por el cuento popular español con el que creció Luis. Lo adaptaron a la provincia mexicana durante los tiempos de la Revolución Mexicana. Esta decisión permite trasladar una narración de carácter fantástico a un contexto social muy particular, donde las diferencias entre los poderosos y los desposeídos forman parte fundamental de la historia.

La película comienza en un campamento provisional donde los revolucionarios descansan entre los restos de una capilla. Es ahí donde llega un anciano que les cuenta la historia de Pedro Ruiz, el caporal que, tras enfrentarse a los secuaces del dueño de la hacienda donde creció, se une a unos chinacos rebeldes. Luchan contra las injusticias de clase a mediados del siglo XIX, estableciendo el marco narrativo que define los conflictos posteriores.

Estilo visual y participación de actores

Desde las primeras tomas se aprecia la mano firme de la dirección de Foster. Desarrolla el texto escrito por los Alcoriza al dotar a sus personajes de claros comportamientos emanados de las diferencias de clase. Se resalta el argumento de la beatificación de la pobreza, tan recurrente en el cine de la primera Época de Oro. Estamos hablando de un periodo posterior al sexenio de Ávila Camacho y previo al México del desarrollo estabilizador de Miguel Alemán, donde las transformaciones económicas se reflejan en las historias.

Foster utiliza con precisión todos los decorados de Gunther Gerzso. Permite que la cámara de Jack Draper se involucre en cada secuencia con movimientos poco usuales en ese momento dentro del cine mexicano. Los juegos de luz, que remiten al expresionismo alemán, crean atmósferas cuando la historia involucra momentos sobrenaturales. Los protagonistas se mueven entre el conflicto social, el romance casi imposible y la intervención sobrenatural de la Muerte.

Interpretación de la muerte y legado cinematográfico

La película fue protagonizada por Jorge Negrete, Rita Conde, Leopoldo Chato Ortín, Tito Junco, Emma Roldán y Alejandro Ciangherotti. La historia se aleja de la concepción tradicional de la Muerte como una amenaza inevitable. La convierte en una figura que participa activamente en el destino de Pedro, quien crece bajo el cuidado de su madrina. La narración combina tradición oral, melodrama rural y fantasía sobrenatural. Es una obra que redefine la festividad en el cine nacional.