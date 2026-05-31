El AICM concluye primera fase de modernización sin interrumpir operaciones y se ubica entre los aeropuertos más puntuales del mundo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México finalizó la primera etapa de su remodelación integral, con una inversión de 10 mil millones de pesos y 106 proyectos, mejorando infraestructura, seguridad y flujo migratorio, todo mientras mantuvo su operación diaria y recibió un reconocimiento internacional por su puntualidad en 2025.

La Secretaría de Marina informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) ha concluido la primera fase de su programa integral de remodelación y modernización, sin interrumpir sus operaciones diarias que atienden a más de 200 mil usuarios.

Esta fase, que forma parte de los preparativos para la Copa Mundial FIFA 2026, contempla 106 proyectos de infraestructura con una inversión total cercana a los 10 mil millones de pesos. Los trabajos intervenyeron 394 mil metros cuadrados de áreas de atención a pasajeros en ambas terminales y recuperaron 34 mil metros cuadrados adicionales para ampliar salas de última espera, pasillos y filtros de seguridad.

Se aumentó en un 25% las líneas de inspección de seguridad, se instalaron 40 puertas electrónicas (e-Gates) y se ampliaron los módulos de atención migratoria a 60 posiciones, reduciendo los tiempos de espera de hasta 40 minutos a un promedio de nueve minutos. Además, se implementó un sistema de videovigilancia con 3 mil 629 cámaras con inteligencia artificial, nuevas plataformas digitales de información, conectividad mejorada y señalización moderna.

En infraestructura aeronáutica, se construyó una nueva calle de rodaje de salida rápida para optimizar el flujo de aeronaves y reducir la ocupación de pista. A pesar de estas obras, el AICM fue reconocido como el tercer aeropuerto más puntual del mundo en la categoría de grandes aeropuertos según los Cirium On-Time Performance Awards 2025, lo que demuestra que la modernización no afectó su desempeño operativo.

Esta primera fase contó con la participación diaria de alrededor de 2 mil trabajadores desde abril de 2025, consolidándose como una de las intervenciones de infraestructura más importantes en las últimas décadas. La Secretaría de Marina reafirma su compromiso de fortalecer esta infraestructura clave de conectividad, manteniendo la seguridad operacional y la continuidad del servicio en beneficio de México





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