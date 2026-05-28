El alcalde de Coatzacoalcos revela que los pasivos totales del Ayuntamiento superan los mil millones de pesos

El alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, ha revelado que los pasivos totales del Ayuntamiento superan los mil millones de pesos. Esta cifra incluye diversos adeudos históricos, así como la deuda por bursatilización. El presidente municipal explicó que el municipio aún mantiene compromisos pendientes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y otros rubros financieros acumulados durante más de 2 décadas. 'Los pasivos totales superan los mil millones. Este tema viene de más de 2 décadas', declaró Rosaldo García. El alcalde precisó que la deuda bursátil representa sólo una parte del problema financiero que enfrenta el municipio y afirmó que su administración busca sanear completamente las finanzas de la ciudad antes de concluir el actual Gobierno.

El alcalde de Coatzacoalcos , Pedro Miguel Rosaldo García, ha revelado que los pasivos totales del Ayuntamiento superan los mil millones de pesos. Esta cifra incluye diversos adeudos históricos , así como la deuda por bursatilización .

El presidente municipal explicó que el municipio aún mantiene compromisos pendientes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y otros rubros financieros acumulados durante más de 2 décadas.

'Los pasivos totales superan los mil millones. Este tema viene de más de 2 décadas', declaró Rosaldo García. El alcalde precisó que la deuda bursátil representa sólo una parte del problema financiero que enfrenta el municipio y afirmó que su administración busca sanear completamente las finanzas de la ciudad antes de concluir el actual Gobierno. Indicó que el Cabildo aprobó trasladar el 75 por ciento de la deuda de bursatilización, situación que permitirá liberar recursos retenidos de las participaciones federales.

Detalló que el esquema bursátil descuenta actualmente el 7.5 por ciento mensual de las participaciones federales de Coatzacoalcos, lo que ha significado retenciones cercanas a 28 millones de pesos entre enero y abril de este año. El edil sostuvo que, con la liberación de esos recursos, el municipio podría disponer de alrededor de 7 millones de pesos mensuales adicionales para infraestructura y servicios públicos.

También señaló que existe un programa de 'peso por peso' con la CFE relacionado con adeudos cercanos a los 100 millones de pesos. Explicó que el acuerdo contempla cubrir parte del monto para reducir la carga financiera del municipio y mejorar su calificación crediticia.

Además, adelantó que junto con el Gobierno estatal trabajan en un esquema de saneamiento financiero para la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), al considerar que representa uno de los mayores pasivos institucionales de Coatzacoalcos. El Alcalde afirmó que su administración implementó medidas de control financiero, reestructuración operativa e incremento de ingresos municipales para enfrentar la deuda histórica de la ciudad





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