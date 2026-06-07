El América decide no ejecutar la compra de Veiga y Lima

El equipo azulcrema busca aprovechar el mercado brasileño para el Clausura 2026 y liberar plazas de jugadores extranjeros.

Un nuevo proyecto liderado por futbolistas brasileños busca aprovechar el mercado brasileño para el Clausura 2026. El equipo azulcrema, liderado por Jardine , ha decidido no ejecutar la compra de dos jugadores brasileños, Veiga y Lima , quienes firmaron contrato por un año.

Esto significa que deberán regresar a sus respectivos clubes a partir del 2027. La directiva del América busca liberar plazas de jugadores extranjeros, lo que podría complicar la situación del equipo en el próximo mercado de verano. La salida de Veiga y Lima también significaría un alivio económico para las Águilas, ya que liberarían un margen salarial considerable para invertir en su nueva planeación deportiva.

A pesar de que el mediocampista Dourado podría tener una oportunidad en el equipo, la situación de Veiga y Lima parece ser cada vez más complicada. La gestión de Jardine ha sido cuestionada, ya que Veiga nunca pudo consolidar las altas expectativas que se habían plantado en él durante su llegada. Lima, por su parte, ni siquiera pudo hacerse un lugar en el once inicial del América.

La decisión de no ejecutar la compra de Veiga y Lima también tiene argumentos futbolísticos, ya que la directiva del América busca mejorar la situación del equipo en el próximo mercado de verano





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