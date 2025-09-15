El Amor en la Edad Media: Una Obsesión Tóxica

Un análisis sobre la visión del amor en la Edad Media, contrastándolo con la romantización moderna. A través del libro *El libro de la rosa*, se exploran las ideas de obsesión, toxicidad y como el amor era visto como una desgracia.

El amor no siempre ha sido un sentimiento positivo, ni el del enamorado un estado deseable. De hecho, en la Edad Media el amor era visto como una desgracia, como el fuego que aniquilaba al amante. Esto parece extraño en nuestro siglo XXI, tan dado a la difusión electrónica de la cursilería amorosa y a la entronización de quien se regocija, o sufre intensamente, con el amor.

«All you need is love», decían los Beatles el siglo pasado, con la misma convicción que Santa Teresa aseguraba: sólo Dios basta. En *El libro de la rosa* (Roman de la Rose), un famoso best seller del siglo XII que hoy todavía circula, Guillaume de Lorris y Jean de Meun destriparon el fenómeno amoroso, en una narración alegórica en la que la rosa es el deseo y el amor erótico, y los otros personajes tienen nombres como Naturaleza, Juventud, Razón, Deleite, etc. Sobre el acto sexual dice este libro: «Naturaleza puso placer en tal acto, pues desea que sus obreros encuentren deleite en esa tarea y no la rechacen ni la aborrezcan. Muchos hombres no jugarían, en efecto, a ese juego, si no los atrajese la voluptuosidad». Los obreros de la naturaleza somos nosotros: un ardoroso proletariado libidinal, engatusado para que repueble el planeta. «Así atrapa y arrastra Deleite al cuerpo (...) por medio de Juventud, su sirvienta». El amor, sigue el libro, es una obsesión, «por eso deseas poseer la rosa y no sueñas con ningún otro galardón». En estas páginas el amor pasa rápidamente de obsesión a fuerza tóxica: «Acogiste en ti a un huésped que es fuente de aflicciones, el día que diste hospitalidad a Amor». Esto lo dice Razón, y añade: «Te aconsejo que lo expulses, pues trastorna todos los pensamientos que te pudieran resultar provechosos: no permitas que se quede más contigo». Y enseguida remata: «me atrevo a decir que en la trampa de Amor muchos pierden razón, tiempo, bienes, fama, cuerpo y alma». No hay que pasar por alto que quien lanza estas sentencias es Razón. Y como final esta desalmada definición del amor: «es una enfermedad del pensamiento que nace entre dos personas, libres ambas y de distinto sexo»





