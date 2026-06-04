El presidente estadounidense, Donald Trump, ha condicionado la entrega de ayuda a los candidatos afines a sus posturas. De la Espriella agradece apoyo de Trump, pero expertos coinciden en que el respaldo de Trump no es gratis y busca un continente alineado a sus políticas e intereses.

El apoyo de Trump a De la Espriella en Colombia es el más reciente ejemplo de cómo busca moldear la región. El presidente estadounidense, Donald Trump , ha condicionado la entrega de ayuda a los candidatos afines a sus posturas.

De la Espriella agradece apoyo de Trump, pero expertos coinciden en que el respaldo de Trump no es gratis y busca un continente alineado a sus políticas e intereses. El apoyo de Trump a De la Espriella podría tener un efecto búmeran si el respaldo de Trump termina por motivar a los votantes de los candidatos izquierdistas.

En el caso canadiense, los ataques contra Justin Trudeau, quien terminó ganando las elecciones y convirtiéndose en primer ministro, dejan en claro que no siempre el apoyo de Trump trae los resultados que él espera. El apoyo de Trump a De la Espriella es parte de su búsqueda de apoyo de jefes de Estado extranjeros para lograr un continente alineado a sus posturas.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue acusado de tratar de instigar una 'intervención' estadounidense en el país sudamericano después de que anunció un viaje a Estados Unidos para reunirse con Trump. El apoyo de Trump a De la Espriella es parte de su búsqueda de sellar el viraje con Colombia y el gigante sudamericano.

El apoyo de Trump a De la Espriella es un tema de preocupación para los expertos, quienes coinciden en que el respaldo de Trump no es gratis y busca un continente alineado a sus políticas e intereses. El apoyo de Trump a De la Espriella es un tema de preocupación para los expertos, quienes coinciden en que el respaldo de Trump no es gratis y busca un continente alineado a sus políticas e intereses.

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