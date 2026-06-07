El archivo Casasola: tres generaciones de fotógrafos capturaron la historia del fútbol en México

El legado fotográfico de la familia Casasola permite recorrer la historia del fútbol mexicano desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta el primer mundial en 1970. A través de imágenes como el incendio del Estadio Parque Asturias y retratos de figuras como Pelé, este archivo monumental narra la transformación de un deporte y de la sociedad que lo adoptó. Las exposiciones actuales vinculan esta historia con la agenda deportiva global y la identidad nacional.

A través de tres generaciones de fotógrafos, el archivo Casasola documenta la historia del fútbol en México, desde sus inicios en Pachuca hasta el primer Mundial en 1970.

La colección, resguardada en la Fototeca Nacional del INAH, incluye imágenes icónicas como el incendio del Estadio Parque Asturias en 1939 y momentos clave del deporte. Este acervo, compuesto por las obras de Agustín Víctor, Ismael y Juan Manuel Casasola, ha sido expuesto en el Metro y museos con motivo de la Copa Mundial 2026. Las fotografías no solo registran la evolución del fútbol, sino también la transformación urbana y social del país





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