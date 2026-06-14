El arquitecto Felipe Leal coordinará mesa redonda sobre movilidad en la Ciudad de México

El arquitecto y miembro de El Colegio Nacional, Felipe Leal, reflexiona sobre el estado de la movilidad en la Ciudad de México y las obras realizadas en el marco del Mundial de fútbol de 2026. En la mesa redonda 'La ciudad como escenario de la movilidad', se analizarán los retos actuales de la movilidad en diferentes ciudades del mundo, incluyendo la movilidad alternativa, el transporte público y el uso y abuso del automóvil.

El arquitecto y miembro de El Colegio Nacional , Felipe Leal , coordinará la mesa redonda 'La ciudad como escenario de la movilidad'. En la víspera del evento, reflexiona sobre el estado de la movilidad en la Ciudad de México y las obras realizadas en el marco del Mundial de fútbol de 2026.

Leal, exdirector de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Gobierno del Distrito Federal, conoce la Ciudad de México como pocos. Su labor arquitectónica ha sido reconocida con 16 premios nacionales e internacionales, y actualmente encabeza el ciclo de conferencias en El Colegio Nacional, donde invita a especialistas para analizar las problemáticas de la urbe.

En esta mesa redonda, se analizará cómo ha sido la movilidad históricamente y cuáles son los retos actuales en diferentes ciudades del mundo. Se hablará sobre movilidad alternativa, transporte público y el uso y abuso del automóvil.

Participarán Bernardo Baranda, ingeniero en transporte y director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo; Onésimo Flores, especialista en planeación urbana y encargado de infraestructura en la empresa Mota-Engil; y Fernanda Rivera, experta en movilidad activa que ha liderado sistemas de bicicletas públicas. Leal señala que la movilidad es un punto crítico y el gran tema de la humanidad, y que en la Ciudad de México se vive un desastre debido a la saturación vehicular y las obras mal planeadas.

Además, el programa Hoy No Circula sólo es efectivo cuando hay contingencia ambiental y se aplica el Doble Hoy No Circula





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