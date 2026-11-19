El coordinador del PAN, Elías Lixa, interpuso una denuncia ante el TEPJF para obligar a la Jucopo a convocar la elección de la nueva presidenta del INE, señalando que se agotó el tiempo para acuerdos políticos.

Elías Lixa, coordinador del Partido Acción Nacional ( PAN) en la Cámara de Diputados, anunció oficialmente que su bancada ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF). El objetivo de esta medida jurídica es exigir que el órgano jurisdiccional ordene a la Junta de Coordinación Política ( Jucopo) emitir la convocatoria necesaria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral ( INE). Ante la falta de avances en la negociación, el legislador advirtió que el asunto podría resolverse mediante una sentencia judicial, marcando un punto de inflexión en el procedimiento para la renovación de la autoridad electoral.

Lixa afirma que se agotó el consenso político

Elías Lixa sostuvo firmemente que el tiempo para alcanzar un consenso entre las fuerzas parlamentarias se ha agotado por completo. El coordinador del PAN declaró que "o lo hacemos por la voluntad de la construcción, o lo hacemos a punta de sentencias", reafirmando que su partido no será cómplice de una supuesta violación a la Constitución. Esta postura indica que el grupo parlamentario panista considera agotadas las vías diplomáticas y políticas para resolver la contingencia, dependiendo ahora de la intervención legal del tribunal. La denuncia busca evitar que el procedimiento se prolongue indefinidamente sin resultados concretos para la ciudadanía.

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Precedentes judiciales y plazos de resolución

Elías Lixa explicó que existen precedentes claros en los que el Tribunal Electoral ha ordenado a la Cámara de Diputados emitir convocatorias para la renovación de autoridades electorales. Con base en esto, el legislador expresó confianza en que la nueva impugnación pueda resolverse en un plazo breve y eficiente. Detalló que recursos de este tipo suelen ser atendidos en un periodo de entre ocho y 10 días. Además, señaló que en otros casos registrados históricamente en los años 2011 y 2013, el órgano jurisdiccional habría emitido resoluciones en menos de 26 días. Estos datos históricos sirven como fundamento para la expectativa del PAN sobre la rapidez de la respuesta judicial.

Presión a la Jucopo y responsabilidad legislativa

El coordinador panista aseguró que su partido mantendrá la disposición al diálogo, pero al mismo tiempo intensificó la presión sobre la Jucopo. Lixa expresó su esperanza de que la Jucopo publique la convocatoria antes de que el Tribunal Electoral emita una resolución definitiva. No obstante, insistió en que Acción Nacional no permitirá que se prolongue el procedimiento de renovación de la presidencia del organismo electoral. El legislador responsabilizó directamente a la mayoría legislativa de atender el mandato constitucional vigente. Esta estrategia busca forzar a la Junta de Coordinación Política a cumplir con su obligación inmediata de convocar a elecciones.

Impacto en la designación y siguientes pasos

La controversia coloca nuevamente a la Jucopo en el centro de la discusión sobre el proceso para designar a la próxima titular del INE. Mientras el PAN busca que sea la autoridad jurisdiccional la que obligue a la Cámara de Diputados a poner en marcha el procedimiento, la situación genera incertidumbre sobre el futuro del instituto electoral. La demanda judicial representa un intento por desbloquear la situación mediante la vía legal, evitando la parálisis administrativa. Se espera que la resolución del TEPJF determine si la Jucopo debe actuar de inmediato o si se impondrá la convocatoria por mandato judicial, definiendo así el rumbo institucional del país en materia electoral.