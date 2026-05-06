El asma en Guanajuato: un desafío crónico agravado por la contaminación y el crecimiento urbano

El asma afecta al 8% de la población mexicana y se ha convertido en un problema de salud pública en Guanajuato, donde factores ambientales como la contaminación y el crecimiento urbano agravan la situación. En lo que va del año, se han registrado 127 atenciones por urgencias, y aunque no figura entre las primeras 20 causas de atención médica en la entidad, su impacto en la calidad de vida de los pacientes, especialmente niños y adolescentes, es significativo. La enfermedad, que no tiene cura pero es controlable con medicamentos, requiere un manejo constante y adaptaciones en la vida diaria de quienes la padecen.

Guanajuato , Guanajuato . - Para muchas personas, un simple cambio de clima o una tarde con elevados niveles de contaminación puede marcar la diferencia entre un día normal o una emergencia médica.

El asma es una enfermedad respiratoria crónica que afecta a cerca del 8 % de la población en México y se posiciona como la causa número 19 de atención médica. Según datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, aunque en la entidad este padecimiento no se contabiliza dentro de las primeras 20 causas, en lo que va del año se acumulan 127 atenciones de pacientes por urgencias.

La enfermedad se ha convertido en un desafío, impactado negativamente por factores ambientales y por el acelerado crecimiento urbano. Vivir con asma implica un proceso constante de adaptación, ya que los pacientes reportan que síntomas como la dificultad respiratoria, la tos persistente y la opresión en el pecho afectan de manera significativa sus actividades escolares, de esparcimiento, laborales y del hogar.

En la infancia, es la enfermedad crónica más común y provoca altos niveles de ausentismo escolar; mientras que, en adultos, si no se controla, puede limitar la capacidad para realizar actividad física y perjudicar la calidad del sueño, ya que los síntomas son más intensos durante la noche. En territorio guanajuatense, debido a su geografía y a su creciente actividad industrial, se han generado cambios importantes.

En municipios como Silao, León, Salamanca e Irapuato, la exposición a partículas contaminantes en el aire eleva el riesgo de crisis asmáticas, en combinación con cambios bruscos de temperatura, humo de cigarro y de leña, así como polvo y polen. Detectada hace casi 12 meses en David, un niño de seis años, la enfermedad fue inicialmente confundida por los médicos con una infección respiratoria debido a la tos persistente; sin embargo, estudios posteriores dieron un diagnóstico certero.

Su madre, Alma Sánchez, relata que el manejo de este padecimiento ha sido complicado, especialmente por la corta edad de su hijo. Cualquier momento en el que esté en lugares con mucho humo o polvo le afecta mucho. David juega futbol y ha sido difícil; a medio partido le dan ataques de tos. Es estresante para mí, aunque veo que para él no lo es tanto… le han tenido que ajustar el tratamiento.

La contaminación que tenemos en la ciudad no ayuda mucho, expresó. El asma no tiene cura, pero es controlable mediante el uso de medicamentos broncodilatadores y corticosteroides. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estudios nacionales, se estima que al menos 8.5 millones de mexicanos están afectados, principalmente niños y adolescentes.

El organismo de las Naciones Unidas incluyó esta enfermedad crónica en el Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; además, ha implementado medidas para ampliar el diagnóstico y el tratamiento del asma





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