El atraso de casos en las fiscalías mexicanas se quintuplica y supera los 2,6 millones

Un informe de México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann alerta que entre 2016 y 2024 el número de expedientes sin resolver en las fiscalías ha aumentado cinco veces, llegando a 2,6 millones. Destaca el uso excesivo del archivo temporal (34,2 %) y la baja ejecución de órdenes de aprehensión, con solo 2,1 % cumplidas en Guerrero, señalando la necesidad de reforzar recursos y controles en las 32 fiscalías estatales.

El informe "Radiografía de las Fiscalías en México", elaborado por México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann, revela que el número de expedientes pendientes en los órganos de procuración de justicia se ha disparado de forma alarmante en los últimos ocho años.

Entre 2016 y 2024 los casos sin resolver se quintuplicaron, alcanzando la cifra de 2,6 millones, lo que convierte al atraso procesal en uno de los principales retos del sistema judicial nacional. El documento señala que gran parte de ese cúmulo de expedientes se arrastra por la falta de recursos, debilidades estructurales y la escasa coordinación entre la Fiscalía y los juzgados, pero también destaca la práctica extendida del llamado "archivo temporal" como un mecanismo que se emplea para posponer la resolución de los asuntos.

Según los datos del estudio, el 34,2 % de las decisiones de los fiscales consisten en enviar los expedientes a este archivo, lo que equivale a más de una tercera parte del total y dificulta la atención pronta a las víctimas y el acceso a la justicia. En cuanto al cumplimiento de las órdenes de aprehensión, el informe ofrece cifras que resultan particularmente inquietantes.

A nivel nacional, menos del 5 % de las órdenes emitidas por las fiscalías son ejecutadas efectivamente. El caso de Guerrero ilustra de manera cruda la magnitud del problema: allí solo el 2,1 % de las órdenes de captura se materializan, lo que evidencia una gran brecha entre la autoridad formal y la capacidad operativa de los órganos investigativos.

Los autores del estudio advierten que este bajo nivel de efectividad alimenta la impunidad y debilita la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal. Los autores subrayan que, a una década de la implementación del sistema acusatorio oral, las fiscales estatales siguen siendo el eslabón crítico para garantizar una justicia más transparente y eficiente.

El análisis cubre a las 32 fiscalías estatales del país y muestra que persisten prácticas que limitan su capacidad operativa, como la sobrecarga de trabajo, la escasa capacitación del personal, la insuficiencia de herramientas tecnológicas y la dependencia de mecanismos como el archivo temporal. Las organizaciones que patrocinan la investigación señalan que, para revertir la tendencia, es indispensable fortalecer la infraestructura de las fiscalías, dotarlas de recursos humanos y tecnológicos adecuados, y establecer mecanismos de control y rendición de cuentas que reduzcan la dilación en la tramitación de los casos.

En última instancia, la mejora de la eficiencia fiscal registra un impacto directo en la protección de los derechos de las víctimas y en la consolidación del Estado de derecho en México





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiscalías Demora Judicial Archivo Temporal Órdenes De Aprehensión Reforma Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sudáfrica entrena en la Ciudad de México mientras México se prepara para el Mundial 2026El equipo de Sudáfrica entrenó bajo la dirección de Hugo Broos en la Ciudad de México, usando una pitch preparada para imitar el césped local y solicitándole a los mexicanos que coordinen visitas de reconocimiento antes del primer enfrentamiento del Mundial 2026.

Read more »

México-EU: Morena no es MéxicoEscribí que Trump2.0 no es Trump1.0. Cambiaron sus prioridades en la relación bilateral. El gobierno NO lo entendió e ignoró advertencias

Read more »

México 86 cuenta cómo México logró 2.º MundialEntrevista con Faustin Pierre

Read more »

Amazon México anuncia campaña para celebrar la fiebre de la justa deportiva en MéxicoLa compañía presentó una serie de gadgets y funciones personalizadas para la afición mexicana, una de las más apasionadas.

Read more »