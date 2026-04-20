El auge del Smartshoring: México se consolida como hub de innovación global hacia 2026

El foro Smartshoring analizó la transición de México hacia un modelo económico de mayor valor agregado, impulsado por inversiones estratégicas, digitalización y una integración profunda de las pymes locales en las cadenas globales.

El reciente Foro Smartshoring, transformando las redes productivas de México, sirvió como el escenario principal para analizar el profundo cambio de paradigma en la inversión extranjera directa y la consolidación de la industria mexicana ante los retos económicos proyectados para el año 2026. Durante este encuentro, expertos de alto nivel discutieron la evolución necesaria del modelo tradicional de relocalización o nearshoring hacia un esquema más ambicioso denominado smartshoring.

Este nuevo enfoque no solo prioriza la proximidad geográfica con el mercado estadounidense, sino que se centra en la integración de tecnología avanzada, el aprovechamiento del talento humano especializado y el desarrollo de un valor agregado que posicione al país como un centro de innovación global en lugar de ser únicamente un centro manufacturero de bajo costo. Los ponentes destacaron que México atraviesa un momento histórico sin precedentes, superando incluso las condiciones observadas tras la implementación del TLCAN en la década de los noventa. A pesar del entorno de neoproteccionismo que impera en la política comercial de Estados Unidos, los panelistas coincidieron en que México y Canadá se encuentran en una posición ventajosa, al ser los únicos socios comerciales capaces de exportar bienes al mercado estadounidense sin las onerosas cargas arancelarias que actualmente enfrentan competidores asiáticos como China o Vietnam, lo cual representa una ventana de oportunidad única para la diversificación de la planta productiva nacional. En cuanto a las políticas públicas, representantes de la Secretaría de Economía aclararon que la estrategia nacional actual, estructurada bajo el Plan México, busca alejarse de la dependencia exclusiva del volumen de inversión extranjera para transitar hacia inversiones de alta precisión. La meta gubernamental es que los flujos de capital entrantes se traduzcan en empleos de mayor calidad y una integración efectiva de las pequeñas y medianas empresas locales en las cadenas de suministro de las grandes corporaciones transnacionales. Sergio Silva Castañeda, de la Secretaría de Economía, enfatizó que este plan funciona como una herramienta flexible diseñada para blindar a la economía mexicana ante las fluctuaciones de la política exterior global, permitiendo que las capacidades industriales del país se fortalezcan independientemente de los cambios en los mercados internacionales. El enfoque de precisión busca identificar los sectores con mayor potencial de crecimiento, donde la tecnología y la digitalización puedan catalizar una competitividad superior, integrando a los proveedores nacionales en eslabones críticos de la cadena de valor que hoy demandan los centros de datos y la industria de procesamiento digital. Por otro lado, la banca privada ha asumido un rol estratégico como facilitador clave en esta transformación industrial. Ricardo Fernández de Mazarambroz, de BBVA México, explicó que el smartshoring requiere una comprensión profunda de las vocaciones regionales de cada entidad federativa, considerando factores críticos como la disponibilidad de agua, la infraestructura energética y la preparación técnica de la fuerza laboral local. Para respaldar esta visión, el banco ha destinado recursos significativos, con una bolsa proyectada de 35,000 millones de pesos destinada a financiar activos fijos y naves industriales, además de mantener una cartera robusta de 170,000 millones de pesos enfocada en las pymes. Esta labor no solo implica otorgar crédito, sino servir como un puente estratégico que conecte a las pequeñas empresas locales con las redes de proveeduría de las grandes empresas internacionales que se están instalando en el país. A pesar de los riesgos latentes derivados de tensiones geopolíticas globales, como el conflicto en Irán que podría afectar el costo de la energía, las proyecciones para finales de 2026 se mantienen optimistas, con una estimación de crecimiento del PIB cercana al 1.8 por ciento. El mensaje final del Foro fue contundente: el futuro de la industria mexicana reside en su capacidad para evolucionar hacia redes productivas que sean, ante todo, resilientes, digitales y socialmente responsables, asegurando así un lugar preponderante en la economía global del mañana





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