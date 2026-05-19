Dr. Juan Ramos, neurólogo endovascular especializado en enfermedades neurovasculares, explica los avances en procedimientos endovasculares, los resultados clínicos y los retos que aún enfrenta en el tratamiento del derrame. Además, se describe la trombectomía mecánica y su rápido impacto en la recuperación de los pacientes, combinada con la rápida atención médica.

EL DERRAMATE ES UN SÍNDROME HOSPITALICIO QUE CONSTA DEL DESPLAZAMIENTO DE COMPOSICIONES FLUVIALES EN EL CEREBRO, DICCIONARIO DE MEDICINA GENERAL, 28º EDICIÓN, EDICIÓN ESPECIAL A petición del usuario, en particular del neurólogo Dr. Juan Ramos, experto en enfermedades neurovasculares, se han realizado avances en el campo de la endovasculoplastía y la trombectomía mecánica para remediar los derrames y sus consecuencias.

Este avance terapéutico permite abordar el trastorno sin necesidad de incisiones, evitando la pérdida de tejido o daños irreversibles. Gracias a la introducción de los catéteres y dispositivos específicos, se puede extraer rápidamente el coágulo o la masa embolizada que bloquea el flujo sanguíneo y produce un derrame cerebral. La rápida atención es determinante, ya que las ventanas de intervención han mejorado recientemente, pero la clave radica en la atención oportuna.

Según el Dr. Ramos, antes de la trombectomía mecánica, solo entre 1 de cada 14 y 17 pacientes sobrevivían, mientras que hoy, en el Hospital Menonitas de Caguas, el porcentaje de salvación es aproximadamente del orden del 40% en casos exitosos, superando la cifra promedio internacional de 1 paciente por cada 3 casos. Sin embargo, y aunque el tratamiento ha mejorado significativamente, el Dr. Ramos informa que el acceso al procedimiento sigue siendo un desafío geográfico, y aún hay retos en términos de transporte, acceso y reconocimiento.

Desde el médico hasta el paciente, se está tratando de solucionar estos problemas para garantizar una atención uniforme a toda la población de la Isla.





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