El Banco de Japón declara la victoria en el control de la inflación y se prepara para subir las tasas

El Banco de Japón mantuvo la tasa de interés en el 1.25%, pero proclamó el éxito en alcanzar su objetivo de inflación del 2% después de casi 14 años. Ahora se centrará en mantener la inflación estable, con posibles subidas de tasas en el futuro cercano. También anunció un aumento en las ventas de fondos cotizados en bolsa para reducir su balance de forma más rápida.

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios este viernes, pero declaró la victoria en una batalla de casi 14 años para alcanzar su objetivo de precios y señaló que se mantendrá vigilante ante los riesgos de inflación, lo que sugiere que la próxima subida de tasas podría producirse ya en diciembre.

Dado que la inflación subyacente se sitúa aproximadamente en el objetivo del 2% del Banco de Japón, el banco central debe centrarse en mantenerla en torno a ese nivel, afirmó, subrayando de nuevo que su política monetaria ha entrado en una nueva fase, más restrictiva, abierta a subir las tasas una vez cada pocos meses. En una medida sorpresa que marca un nuevo alejamiento de la política monetaria ultralaxa, el Banco de Japón anunció que aceleraría sus ventas de fondos cotizados en bolsa a partir de enero, pasando de los 330,000 millones de yenes actuales a 860,000 millones de yenes (5,450 millones de dólares) al año.

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Banco de Japón mantiene inflación subyacente en objetivo

'La inflación subyacente se sitúa en un nivel generalmente coherente con nuestro objetivo de precios, y se espera que se mantenga en torno a ese nivel', señaló el Banco de Japón en un informe trimestral de perspectivas. 'En este contexto, será importante examinar en qué medida la inflación subyacente se mantiene anclada en torno al 2 por ciento'.

El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés oficial en el 1.25%, en una decisión ampliamente esperada, renunciando a subidas de tasas consecutivas para dedicar más tiempo a analizar los efectos de las subidas anteriores sobre las condiciones crediticias. Hajime Takata, miembro de la junta con una postura más restrictiva, se opuso a la decisión de mantener las tasas y propuso, sin éxito, un aumento al 1.5 por ciento.

'Al considerar que la inflación subyacente ha alcanzado el 2%, el Banco de Japón ha cambiado su objetivo: ya no es un banco central que intenta alcanzar su meta, sino uno que intenta evitar que la inflación se le escape de las manos', dijo Shoki Omori, estratega jefe de renta fija japonesa en Deutsche Securities. Aunque la decisión del Banco de Japón de acelerar la venta de sus fondos cotizados en bolsa pilló desprevenidos a los operadores del mercado, los analistas la interpretaron como una señal más de la confianza del banco central en las perspectivas económicas.

Banco de Japón acelera venta fondos y revisa inflación

'El mensaje es coherente con la tendencia general hacia la normalización: el Banco de Japón se muestra cada vez más dispuesto a reducir su balance heredado, pero sigue decidido a hacerlo sin perturbar los mercados', señaló Masahiko Loo, estratega jefe de renta fija de State Street Investment Management en Tokio. En el informe, el Banco de Japón revisó al alza su previsión de inflación subyacente al consumo para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2028, situándola en el 2.6% frente al 2.4% previsto hace tres meses.

También revisó al alza su estimación de la llamada 'inflación subyacente de base', que excluye el efecto de los costos del combustible, tanto para el ejercicio fiscal 2027 como para el 2028. El banco central también señaló que las expectativas de inflación a largo plazo 'oscilaban en torno al 2%', lo que indica su convicción de que los aumentos sostenidos de los precios y los salarios se estaban arraigando cada vez más en la mentalidad de la población.

En el informe anterior, publicado en julio, el Banco de Japón había señalado que la inflación subyacente se estaba acercando a su objetivo del 2%, a medida que las expectativas de inflación a largo plazo aumentaban gradualmente.

Banco de Japón cambia enfoque hacia riesgo inflación

'En el pasado, teníamos que prestar mucha atención a los riesgos de caída de los precios. Hemos observado un cambio de fase. A partir de ahora, debemos centrarnos en evitar que se materialice el riesgo de que la inflación subyacente supere nuestro objetivo del 2%', señalaba el informe. El Banco de Japón, que anteriormente había definido su política como de 'acomodación monetaria', señaló que las tasas de interés reales estaban 'aumentando recientemente'.

En el informe de julio, indicaba que las tasas reales eran 'negativas, principalmente en los horizontes a corto y medio plazo'. Esta transición hacia una política de 'acomodación ajustada' marca un punto de inflexión para el Banco de Japón, que ha pasado la mayor parte de su historia luchando contra un crecimiento de los precios bajo o negativo desde que obtuvo independencia jurídica del Gobierno en 1998.