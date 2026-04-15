El Bayern Múnich elimina al Real Madrid de la Champions League con un vibrante 4-3 en el Allianz Arena

El Real Madrid se despide de la Champions League tras caer derrotado ante el Bayern Múnich por 4-3 en un partido de infarto en el Allianz Arena. Un encuentro lleno de emoción y goles que culminó con la eliminación del conjunto español y el avance de los bávaros a semifinales.

El sueño del Real Madrid de conquistar una nueva Champions League se desvaneció en el Allianz Arena. El conjunto merengue cayó derrotado por un marcador global de 4-3 ante el Bayern Múnich en un partido vibrante y lleno de alternativas desde el pitido inicial.

La contienda se tornó electrizante desde los primeros instantes, con un gol tempranero que abrió el telón de emociones. Apenas 34 segundos después del comienzo, un error en la salida de Manuel Neuer permitió a Arda Güler hacerse con el esférico. El joven turco, sin dudarlo, sacó un potente disparo desde tres cuartos de campo que se coló en la portería, igualando así la eliminatoria. Sin embargo, la alegría madridista duró poco. Al minuto 6, en un tiro de esquina, Joshua Kimmich ejecutó un centro cerrado al primer poste que Aleksandar Pavlovic conectó de cabeza para batir a Andriy Lunin, devolviendo la ventaja parcial a los bávaros y desatando la locura en el Allianz Arena.

El encuentro se puso francamente cardíaco, con 84 minutos aún por delante y la tensión palpable en cada rincón del estadio. La respuesta de Arda Güler no se hizo esperar. Al minuto 29, el mediocampista otomano volvió a erigirse como protagonista al marcar su segundo gol de la noche. De forma magistral, Güler cobró un tiro libre y, con una comba perfecta, envió el balón al ángulo superior derecho, superando nuevamente a Neuer y demostrando su creciente calidad.

Las emociones continuaron su curso ascendente. Harry Kane, figura indiscutible del Bayern, se hizo presente en el marcador para empatar nuevamente la contienda y otorgar la ventaja global a su equipo. El delantero inglés recibió el balón dentro del área y, con un remate pegado al palo, fusiló a Lunin, dejando sin opciones al guardameta ucraniano. El primer tiempo se convirtió en un espectáculo de cinco goles, un auténtico correcalles. El último latigazo antes del descanso llegó al minuto 42, obra de Vinícius Jr. El brasileño orquestó una jugada por banda, llegando al área y cediendo el balón a Kylian Mbappé. El francés, con frialdad, definió con un disparo raso al centro de la portería de Neuer, volviendo a igualar la eliminatoria y dejando todo por decidir en la segunda mitad.

La reanudación trajo consigo un cambio de guion. Ambos equipos parecieron priorizar la solidez defensiva, buscando minimizar riesgos y enfriar el ímpetu de su rival. El juego se volvió más trabado, con un constante toma y daca en el centro del campo. No obstante, la dinámica del partido se vio drásticamente alterada al minuto 86, cuando Eduardo Camavinga vio la tarjeta roja por doble amonestación. El centrocampista francés fue sancionado por no ceder el balón al Bayern tras una falta previa, dejando al Real Madrid con diez hombres sobre el césped.

La superioridad numérica fue aprovechada por el equipo de Vincent Kompany, que intensificó su presión sobre el conjunto merengue, encerrándolo en su propia área. A un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario, el destino del partido quedó sellado. Jamal Musiala recibió un pase dentro del área de Luis Díaz. El alemán, con una genialidad de tacón, devolvió el esférico al colombiano, quien desde fuera del área conectó un disparo imparable que significó la ventaja definitiva para el Bayern en la eliminatoria.

Con el ánimo mermado y las pocas oportunidades de ataque, las aspiraciones del Real Madrid de alcanzar la final se diluían. El golpe de gracia llegó en el tiempo de compensación, cuando Michael Olise sentenció la eliminatoria. El francés, desde los linderos del área, ejecutó un disparo que, con la colaboración del poste, se introdujo en la portería de Lunin, sellando la goleada y la eliminación madridista.

El Real Madrid dice adiós a la Champions League, mientras que el Bayern Múnich avanza a semifinales y se enfrentará al Paris Saint-Germain en la lucha por un puesto en la gran final. La derrota marca el fin de un sueño europeo para los blancos, que deberán reflexionar sobre lo ocurrido y preparar la próxima temporada con la determinación de volver más fuertes.





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