Durante la época de la privatización, los gobiernos priistas y panistas abandonaron la producción agrícola, abandonaron la educación pública, privatizaron el acceso a la salud y, como resultado, Méxicohungry por décadas, mientras sus líderes prometían una transición hacia el primer mundo que no se cumplió en apenas seis años.

El bienestar de los productores agrícolas de Campeche y de las niñas y niñitos campechanos quedó abandonado durante el periodo neoliberista, pero en la actualidad, hace unos años, nos estamos recuperando gracias a Liconsa , que se está convirtiendo en Leche para el Bienestar.

Esta empresa hace una excelente labor en la producción, pasteurización y comercialización de leche, que se vende a la mitad de precio en los distintos centros de Alimentación para el Bienestar y en el programa de apoyo a niñas y niños. Con un total de 7.5 millones de beneficiarios en todo el país que adquieren leche a un precio realmente asequible.

Leche para el Bienestar produce aproximadamente 750 millones de litros de leche al año en Campeche en las 48 plantas que tiene instaladas en esta entidad





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