El bloqueo en el estrecho de Ormuz agrava la crisis energética global: ¿Un club de compradores de petróleo como solución?

El bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz está intensificando la crisis energética global, amenazando con reducir en un 25% el suministro de crudo. Los países importadores netos, especialmente en Asia y África, enfrentan una escasez crítica. La solución podría ser un club de compradores de petróleo liderado por la UE, que establezca un precio máximo y garantice una distribución equitativa, evitando que los mercados favorezcan a los países ricos.

AMHERST—El bloqueo estadounidense del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía navegable clave para el comercio petrolero, está intensificando la crisis energética global.

Si las exportaciones iraníes y del Golfo se ven interrumpidas, el mercado perdería casi el 25% del crudo disponible, afectando gravemente a los países importadores netos, especialmente en Asia y África, donde la escasez de energía ya es crítica. La asignación de recursos basada en precios de mercado en tiempos de crisis, como se vio durante la pandemia de COVID-19 y la crisis energética de 2022, favorece a los países ricos, que pueden pagar más, mientras excluye a los más pobres, agravando las desigualdades.

Los precios volátiles de las últimas semanas, influenciados por declaraciones políticas y especulaciones, no reflejan una distribución racional, sino el pánico del mercado. Para evitar este caos, los responsables políticos deben impulsar una coordinación multilateral que establezca un precio máximo en el mercado petrolero y garantice una distribución equitativa de los recursos. La Unión Europea, con el 23% de las importaciones globales de crudo, podría liderar esta iniciativa, como ya hizo con el límite de precios del gas.

Sin embargo, dado el mayor déficit actual y la fungibilidad del petróleo, es crucial que otros importadores netos, como Japón, Corea del Sur y Singapur, se unan. La participación de países de bajos y medianos ingresos también es vital, ya que no pueden competir con los de altos ingresos en el mercado. Si China, el mayor importador mundial con un 23% del total, se sumara, el club de importadores dominaría el mercado, actuando como un monopsonio.

En 2023, los importadores netos adquirieron más del 80% del crudo comercializado globalmente, lo que les daría un poder significativo para negociar precios más bajos. Además, una alianza entre la UE y China enviaría un mensaje geopolítico fuerte, demostrando la capacidad de la UE de actuar de manera independiente. Si China no se une, la UE tendría la oportunidad de liderar una coalición global que incluya al Sur Global, reforzando su posición en un mundo de rivalidades entre superpotencias.

El club de compradores debería fijar un precio máximo de 100 dólares por barril para la entrega física, un nivel atractivo para los exportadores. Por ejemplo, Sri Lanka pagó recientemente 286 dólares por barril, mientras que los compradores europeos pagan 150 dólares por crudo del Mar del Norte. En cuanto a la asignación, los países de bajos ingresos, que representan solo el 0,1% de las importaciones globales, deberían mantener sus niveles previos a la guerra.

Los demás países reducirían sus importaciones proporcionalmente, por ejemplo, un 25% si hay una escasez del 25% en las exportaciones globales





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